Enis Arıkan'dan Ezgi Mola'ya: Bazı güzelliklerin önüne geçilmiyormuş

Ezgi Mola, dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta nikah masasına oturmuştu. Mola'nın nikah şahitliğini yapan yakın arkadaşı Enis Arıkan, nikah töreninden yeni kareler paylaşarak, "Bazı güzelliklerin önüne geçilmiyormuş" dedi.

Enis Arıkan'dan Ezgi Mola'ya: Bazı güzelliklerin önüne geçilmiyormuş - 1

Ezgi Mola, dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta nikah masasına oturmuştu. Mola'nın nikah şahitliğini yapan yakın arkadaşı Enis Arıkan, nikah töreninden yeni kareler paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Enis Arıkan'dan Ezgi Mola'ya: Bazı güzelliklerin önüne geçilmiyormuş - 2

Nikah sonrası "Sizce ben gelini gölgede bırakmak için nikahta bembeyaz giyinmiş miyimdir?" notuyla fotoğraf paylaşan Enis Arıkan yeni paylaşımlarıyla bu esprili mesajına yeni bir yorum getirdi.

Enis Arıkan'dan Ezgi Mola'ya: Bazı güzelliklerin önüne geçilmiyormuş - 3

Arıkan, "Tek hayalim senin önüne geçmekti. Ama bazı güzelliklerin önüne geçilmiyormuş" diyerek arkadaşının gelinlikli karelerini paylaştı.

Enis Arıkan'dan Ezgi Mola'ya: Bazı güzelliklerin önüne geçilmiyormuş - 4

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, İstanbul'da bir otelde yalnızca yakınlarının katıldığı bir nikah töreniyle dünya evine girmişti.

Enis Arıkan'dan Ezgi Mola'ya: Bazı güzelliklerin önüne geçilmiyormuş - 5

Ezgi Mola'nın nikah şahitliğini Enis Arıkan yaparken, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin yapmıştı.

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