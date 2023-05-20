Enis Arıkan'dan Ezgi Mola'ya: Bazı güzelliklerin önüne geçilmiyormuş

Ezgi Mola, dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta nikah masasına oturmuştu. Mola'nın nikah şahitliğini yapan yakın arkadaşı Enis Arıkan, nikah töreninden yeni kareler paylaştı.
Nikah sonrası "Sizce ben gelini gölgede bırakmak için nikahta bembeyaz giyinmiş miyimdir?" notuyla fotoğraf paylaşan Enis Arıkan yeni paylaşımlarıyla bu esprili mesajına yeni bir yorum getirdi.
Arıkan, "Tek hayalim senin önüne geçmekti. Ama bazı güzelliklerin önüne geçilmiyormuş" diyerek arkadaşının gelinlikli karelerini paylaştı.
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, İstanbul'da bir otelde yalnızca yakınlarının katıldığı bir nikah töreniyle dünya evine girmişti.
Ezgi Mola'nın nikah şahitliğini Enis Arıkan yaparken, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin yapmıştı.