Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinden oğulları Karan'a doğum günü partisi

"4 YAŞIN KUTLU OLSUN KALBİM"

36 yaşındaki Evcen paylaşımına "4 yaşın kutlu olsun kalbim" notunu düştü. Ünlü ismin fotoğraflarına, takipçilerinden "Ay Kerem", "Maşallah güzel aileye", "Kerem'e de hesap açın", "Karan ne kadar da tatlı" gibi yorumlar geldi.