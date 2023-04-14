Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinden oğulları Karan'a doğum günü partisi

"Çalıkuşu" dizisinin setindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in mutlu evliliği 2017 yılından bu yana devam ediyor.
Kısa bir süre önce 2. çocuklarına kucaklarına alan ve oğullarına Kerem adını veren ünlü çiftin ilk çocukları Karan, 4 yaşına bastı.
Oğullarına "Örümcek Adam" temalı bir doğum günü partisi organize eden Evcen ile Özçivit, kutlamadan fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, partide küçük oğulları Kerem’le ilk kez poz verdi.
36 yaşındaki Evcen paylaşımına "4 yaşın kutlu olsun kalbim" notunu düştü. Ünlü ismin fotoğraflarına, takipçilerinden "Ay Kerem", "Maşallah güzel aileye", "Kerem'e de hesap açın", "Karan ne kadar da tatlı" gibi yorumlar geldi.
Burak Özçivit de doğum günü partisinden yayınladığı karelere, "Aşk Adam 1, iyi ki doğdun oğlum" ifadelerini not düştü.
Öte yandan Fahriye Evcen, geçtiğimiz haftalarda çok uzun süre ara vermeden setlere döneceğini söylemişti.
Evcen ayrıca Kerem'in ağabeyi Karan'a çok benzediğini de ifade etmişti.