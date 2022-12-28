Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci çocuğunun adı belli oldu

Şu sıralar ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in bebeklerine vereceği isim belli oldu.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci çocuğunun adı belli oldu - 1

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, oğulları Karan'ın ardından ikinci çocuklarını kucaklarına almak  için gün sayıyor.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci çocuğunun adı belli oldu - 2

İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu hamilelik pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci çocuğunun adı belli oldu - 3

"KAVUŞMAYA AZ KALDI"

Erkek çocuk beklediğini duyuran "Kavuşmaya az kaldı" notuyla karnı burnunda pozlarını paylaştı. Eşi Özçivit ise karelerin altına "Bekliyoruz" yorumunda bulundu.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci çocuğunun adı belli oldu - 4

Çiftin ikinci çocuklarının adının ise "Kerem" olacağı açıklandı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci çocuğunun adı belli oldu - 5

Öte yandan, ünlü oyuncu çift oğulları Karan ile bir alışveriş merkezinde yaşadığı eğlenceli anları paylaşmıştı. Alışveriş merkezinde maske takmayı ihmal etmeyen çift, oğulları Karan'ın yılbaşı dekorasyonlarının tadını çıkardığı anları paylaştı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci çocuğunun adı belli oldu - 6

Evcen, hep beraber çekildikleri polaroid kareleri sosyal medya hesabında hayranlarıyla paylaştı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci çocuğunun adı belli oldu - 7

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Evcen, oğlunun yılbaşı tahtına oturduğu anları "Taht sahibi" notuyla paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

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