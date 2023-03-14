Fahriye Evcen'den küçük oğlu Kerem'le ilk paylaşım

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, kural bozdu. Yaklaşık iki ay önce oğlu Kerem'i dünyaya getirerek ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu, minik oğluyla ilk kez paylaşım yaptı.

Fahriye Evcen'den küçük oğlu Kerem'le ilk paylaşım - 1

'Çalıkuşu' dizisinde birlikte rol alan ve zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında dünyaevine girdi.

Fahriye Evcen'den küçük oğlu Kerem'le ilk paylaşım - 2

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, yaklaşık iki ay önce oğlu Kerem'i dünyaya getirdi.

Fahriye Evcen'den küçük oğlu Kerem'le ilk paylaşım - 3

KURAL BOZDU

Henüz bebeğinin yüzünü göstermeyen Fahriye Evcen, kural bozdu. Evinin bahçesinden paylaşım yapan ünlü oyuncu, oğlu Kerem'in elini gösterdi.

İki çocuk annesi Evcen'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

Fahriye Evcen'den küçük oğlu Kerem'le ilk paylaşım - 4

"KEREM, AĞABEYİNE ÇOK BENZİYOR"

Fahriye Evcen, doğum sonrası hastaneden çıkarken "Her şey çok iyi geçti. Benim de bebeğin de sağlığı gayet iyi. Karan'a çok benziyor. O da kardeşini görünce çok mutlu oldu" açıklamasını yapmıştı.

Fahriye Evcen'den küçük oğlu Kerem'le ilk paylaşım - 5

Burak Özçivit ise "İlk doğumda Fahriye'yi yalnız bırakmamıştım, ikincisinde de doğuma girdim" ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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