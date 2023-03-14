Fahriye Evcen'den küçük oğlu Kerem'le ilk paylaşım

'Çalıkuşu' dizisinde birlikte rol alan ve zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında dünyaevine girdi.
2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, yaklaşık iki ay önce oğlu Kerem'i dünyaya getirdi.
Henüz bebeğinin yüzünü göstermeyen Fahriye Evcen, kural bozdu. Evinin bahçesinden paylaşım yapan ünlü oyuncu, oğlu Kerem'in elini gösterdi.
İki çocuk annesi Evcen'in paylaşımı büyük ilgi gördü.
Fahriye Evcen, doğum sonrası hastaneden çıkarken "Her şey çok iyi geçti. Benim de bebeğin de sağlığı gayet iyi. Karan'a çok benziyor. O da kardeşini görünce çok mutlu oldu" açıklamasını yapmıştı.
Burak Özçivit ise "İlk doğumda Fahriye'yi yalnız bırakmamıştım, ikincisinde de doğuma girdim" ifadelerini kullanmıştı.