Fahriye Evcen'den küçük oğlu Kerem'le ilk paylaşım

"KEREM, AĞABEYİNE ÇOK BENZİYOR"

Fahriye Evcen, doğum sonrası hastaneden çıkarken "Her şey çok iyi geçti. Benim de bebeğin de sağlığı gayet iyi. Karan'a çok benziyor. O da kardeşini görünce çok mutlu oldu" açıklamasını yapmıştı.