Gazetecilerle Can Yaman arasında kriz

Haberler | 15.06.2022 - 10:13

Gazetecilerle Can Yaman arasında Disney+ galasında kriz yaşandı. Yaman, salona girerken gazeteciler kameralarını indirdi ve "Adam İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var?" sözleri duyuldu.

Gazetecilerle Can Yaman arasında kriz - 1

, Disney+'ın Türkiye lansman gecesine katıldı. Yaman, etkinlik alanına geçerken iddiaya göre basın mensuplarına yanıt vermedi.

Gazetecilerle Can Yaman arasında kriz - 2

Yaşanan bu olay sonrası Yaman, gazetecilerin tepkisini çekti.

Gazetecilerle Can Yaman arasında kriz - 3

Daha sonra bazı basın mensupları, Yaman salonu geçerken kamerasını indirdi. Bazı gazeteciler Yaman'ı görünce, "İndirin abi, adam İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var?" gibi sözlerle tepki gösterdi.

Gazetecilerle Can Yaman arasında kriz - 4

Sosyal medyada yayılan görüntülerden sonra kullanıcıların bir kısmı gazetecileri haklı bulurken bir kısım ise Yaman'a destek oldu.

Gazetecilerle Can Yaman arasında kriz - 5

Star'da yayınlanan Erkenci Kuş dizisiyle ünlenen oyuncu Yaman, bir süredir İtalya'da birçok projenin içinde yer almış ve İtalyan spiler Diletta Leotta ile aşk yaşamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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