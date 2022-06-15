Gazetecilerle Can Yaman arasında kriz

Haberler | 15.06.2022 - 10:13
Can Yaman, Disney+'ın Türkiye lansman gecesine katıldı. Yaman, etkinlik alanına geçerken iddiaya göre basın mensuplarına yanıt vermedi.
Yaşanan bu olay sonrası Yaman, gazetecilerin tepkisini çekti.
Daha sonra bazı basın mensupları, Yaman salonu geçerken kamerasını indirdi. Bazı gazeteciler Yaman'ı görünce, "İndirin abi, adam İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var?" gibi sözlerle tepki gösterdi.
Sosyal medyada yayılan görüntülerden sonra kullanıcıların bir kısmı gazetecileri haklı bulurken bir kısım ise Yaman'a destek oldu.
Star'da yayınlanan Erkenci Kuş dizisiyle ünlenen oyuncu Yaman, bir süredir İtalya'da birçok projenin içinde yer almış ve İtalyan spiler Diletta Leotta ile aşk yaşamıştı.