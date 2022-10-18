Gecenin Ucunda'dan 3. yeni bölüm fotoğrafları: Mantık mı kalbin sesi mi?

Gecenin Ucunda yeni bölümüyle 19 Ekim Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek.
Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Gecenin Ucunda’, Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan 'Gecenin Ucunda' nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Hayatını kurtaran Kazım’a karşı hisleri karmaşıklaşan Macide’ye ilk uyarı Sara’dan gelir.
Macide konusunu psikiyatr ile konuşan Kazım ise içinde olup bitenlere anlam vermeye çalışırken yeni bir karar alır ve kalbinin sesini dinlemeye başlar.
Tüm bunlar olurken Kazım ve Ahmet’in annesi Berrin, Macide konusunda Ahmet’e söz verir.
Masalsı aşk hikayesiyle ‘Gecenin Ucunda’ her çarşamba Star’da…