Gerard Pique, Shakira'dan sonra çalışanına aşık oldu

İspanyol futbolcu Gerard Pique (35), ünlü şarkıcı Shakira’dan (45) ayrılır ayrılmaz hiç zaman kaybetmeden yeni bir ilişkiye başladı. The Sun gazetesinin haberine göre, Barcelona’lı sporcu, iki çocuğunun annesi Shakira ile 12 yıllık birlikteliğini noktalar noktalamaz, genç bir öğrenci ile aşk yaşamaya başladı.

23 yaşındaki Clara Chia Marti ile birlikteliği ortaya çıkan Pique’nin bu ilişkiye Shakira ile birlikteyken mi yoksa ayrılıktan sonra mı başladığı sorusu gündeme geldi.