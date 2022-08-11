Gerard Pique, Shakira'dan sonra çalışanına aşık oldu

Haberler - ntv.com.tr | 11.08.2022 - 16:03
İspanyol futbolcu Gerard Pique (35), ünlü şarkıcı Shakira’dan (45) ayrılır ayrılmaz hiç zaman kaybetmeden yeni bir ilişkiye başladı. The Sun gazetesinin haberine göre, Barcelona’lı sporcu, iki çocuğunun annesi Shakira ile 12 yıllık birlikteliğini noktalar noktalamaz, genç bir öğrenci ile aşk yaşamaya başladı.
23 yaşındaki Clara Chia Marti ile birlikteliği ortaya çıkan Pique’nin bu ilişkiye Shakira ile birlikteyken mi yoksa ayrılıktan sonra mı başladığı sorusu gündeme geldi.
Halkla ilişkiler öğrencisi Marti’nin, ünlü futbolcunun Kosmos adlı prodüksiyon şirketinin etkinliklerinde çalıştığı ve Pique ile orada tanıştığı öğrenildi.
Pique ile Shakira, haziran ayında ayrıldıklarını açıklamıştı. Marti’ye yakın bir kaynak, “Gerard ve Clara aylardır görüşüyorlar” dedi. Aynı kaynak, Marti’nin, ünlü futbolcunun şirketinde organizasyon işlerinde çalıştığını söyledi.
“İlişkileri hakkında sessizliklerini koruyorlar ama etrafındaki kişiler neler olduğunu biliyor” diyen kaynak, “Clara’nın sosyal medya hesabı gizli ve herkes fotoğraflarını göremiyor. Bu nedenle Gerard’ın arkadaşları, ilişkisi konusunda ciddi olduğunu düşünüyor” şeklinde konuştu.
Tüm zamanların en çok satan şarkılarına imza atan Shakira ile Pique, 2010’da sanatçının Dünya Kupası için yaptığı Waka Waka şarkısının klip çekimlerinde tanıştı.
Çiftin ayrılık nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmazken, ayrılık haberi, Pique’nin aldatma iddialarının ardından gelmişti.
Shakira ve Pique, hem İngilizce hem de İspanyolca yayınladıları bir metinle ayrıldıklarını duyurmuştu. Çift, açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz" demişti.
Çiftin Milan (9) ve Sasha (6) isminde iki çocuğu bulunuyor.
İkili, çocuklarının geçici velayeti konusunda anlaştı, ancak anlaşmanın kapsamı bilinmiyor. Pique, çocuklarının kendisiyle Barcelona’da kalmasını isterken, Shakira ise Miami’ye taşınmak istiyordu. Çünkü ünlü şarkıcı, ABD’de televizyonda bir şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapıyor.