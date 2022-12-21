Hadise: 2023'e adım atıyorum

Mehmet Dinçerler'den olaylı bir şekilde boşanan ve son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hadise Açıkgöz, son olarak dans ettiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

Hadise: 2023'e adım atıyorum - 1

İş insanı Mehmet Dinçerler ile beş aylık evliliğini sürpriz bir kararla noktalayan ve zor günleri atlatan Hadise, önceki gün dans ettiği bir videoyu yayınladı.

Hadise: 2023'e adım atıyorum - 2

DANS PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULDU

37 yaşındaki ünlü şarkıcı, paylaşımına "2023'e adım atıyorum!" notunu düştü. Hadise'nin görüntüleri 2.5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Hadise: 2023'e adım atıyorum - 3

Açıkgöz'ün paylaşımına "Boşanma yaradı", “En asil sahne kıyafetin olabilir”, “Gümbür gümbür 2023”, “Hadise der susarım” gibi yorumlar yapıldı.

Hadise: 2023'e adım atıyorum - 4

30 BİN TL'LİK KONSER STİLİ

Boşanma sonrası Instagram'ı aktif olarak ünlü isim, Ankara konserinde çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Hadise: 2023'e adım atıyorum - 5

Hadise'nin konserde giydiği David Koma imzalı elbisesinin 23 bin TL, Paris Texas markasına ait çizmesinin ise 8 bin 500 TL olması gündem olmuştu.

Hadise: 2023'e adım atıyorum - 6

MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ

Öte yandan ünlü şarkıcı, iş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle hayatını birleştirmişti. Ancak Hadise'nin mutluluğu kısa sürmüştü.

Hadise: 2023'e adım atıyorum - 7

Beş aylık evliliğini tek celsede bitiren ünlü isim, boşandıktan sonra Riva'da Dinçerler ile birlikte oturduğu evden taşınmış ve 40 milyon TL'ye Yeniköy'de satın aldığı yeni evine geçmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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