Hadise: 2023'e adım atıyorum

İş insanı Mehmet Dinçerler ile beş aylık evliliğini sürpriz bir kararla noktalayan ve zor günleri atlatan Hadise, önceki gün dans ettiği bir videoyu yayınladı.
37 yaşındaki ünlü şarkıcı, paylaşımına "2023'e adım atıyorum!" notunu düştü. Hadise'nin görüntüleri 2.5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.
Açıkgöz'ün paylaşımına "Boşanma yaradı", “En asil sahne kıyafetin olabilir”, “Gümbür gümbür 2023”, “Hadise der susarım” gibi yorumlar yapıldı.
Boşanma sonrası Instagram'ı aktif olarak ünlü isim, Ankara konserinde çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
Hadise'nin konserde giydiği David Koma imzalı elbisesinin 23 bin TL, Paris Texas markasına ait çizmesinin ise 8 bin 500 TL olması gündem olmuştu.
Öte yandan ünlü şarkıcı, iş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle hayatını birleştirmişti. Ancak Hadise'nin mutluluğu kısa sürmüştü.
Beş aylık evliliğini tek celsede bitiren ünlü isim, boşandıktan sonra Riva'da Dinçerler ile birlikte oturduğu evden taşınmış ve 40 milyon TL'ye Yeniköy'de satın aldığı yeni evine geçmişti.