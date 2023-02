Hakan Hatipoğlu'ndan Antakya paylaşımı: Kalbimden gitmeyen acılar var

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

"Şu binalardan on lira fazla kazanacağım diye çalan çırpan, depremde bir çocuğun bir insanın hatta bir hayvanın, çiçeğin bile zarar gelmesine sebep olan ve ve ve deprem sonrası fırsatçılık yapan kim varsa ben hakkımı helal etmiyorum. Allah'ım sen ver cezalarını. Çok üzgünüm sindiremiyorum, on binlerce canı bu kadar kolayca yitirmemizi. Kader tabii ki her şey ama kader de gayrete bağlı değil mi? Milletimizin başı sağ olsun" sözleriyle ifade etti.