Halsey: Hamilelikten sonra sağlığım kötüleşti

Haberler | 12.05.2022 - 11:03
Dünyaca ünlü pop şarkıcı Halsey, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sık sık gündeme geliyor.
Türk senarist sevgilisi Alev Aydın ile birlikteliğinden bir oğlu olan şarkıcı, bir süredir yaşadığı sağlık problemleriyle ilgili sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.
Bir süredir çeşitli sağlık sorunlarının olduğunu belirten 27 yaşındaki şarkıcı, hastalıkları ortaya çıkarken vücudunun ona isyan ettiğini ve hastalıklarının asıl nedenlerini hala bulmaya çalıştığını söyledi.
Hastalığı nedeniyle kalbine kalp monitörü takılan Halsey, alerjik reaksiyonlar nedeniyle birkaç kez hastaneye kaldırıldığına dikkat çekerek, "Hamile kaldığımdan ve doğum yaptığımdan beri sağlığım çok değişti. Gerçekten hastalanmaya başladım, yetişkin hayatımın çoğunda biraz hasta oldum" dedi.
Öte yandan şarkıcı, bu sürecin devamı için ‘heyecanlı ve kendinden emin’ olduğunu da belirtti.
Halsey, daha önce sosyal medya hesabından Endometriozis (Çikolata Kisti) ile uzun bir süredir mücadele ettiğini paylaşmış ve mücadele ettiği sağlık problemleri nedeniyle müziğe bir süre ara verebileceğini duyurmuştu.
Şarkıcı, vücudunun kendisine karşı koyduğunu, bir noktada durmak zorunda kalabileceğini belirtmişti.
Yakın zamanda 2022 Grammy Ödülleri'ne katılan Halsey, törenden üç gün önce ameliyat olduğunu açıklamıştı.
Kırmızı halıda hala dikişlerinin olduğunu belirten şarkıcı, “Kırılgın ama heyecanlıyım” ifadelerini kullanmıştı.