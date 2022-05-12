Halsey: Hamilelikten sonra sağlığım kötüleşti

Öte yandan şarkıcı, bu sürecin devamı için ‘heyecanlı ve kendinden emin’ olduğunu da belirtti.

Halsey, daha önce sosyal medya hesabından Endometriozis (Çikolata Kisti) ile uzun bir süredir mücadele ettiğini paylaşmış ve mücadele ettiği sağlık problemleri nedeniyle müziğe bir süre ara verebileceğini duyurmuştu.

Şarkıcı, vücudunun kendisine karşı koyduğunu, bir noktada durmak zorunda kalabileceğini belirtmişti.