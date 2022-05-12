Halsey: Hamilelikten sonra sağlığım kötüleşti

Haberler | 12.05.2022 - 11:03

Son dönemde yaşadığı sağlık problemleriyle sıklıkla gündeme gelen şarkıcı Halsey, hastalıklarıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı.
Türk senarist Alev Aydın ile birliktelik yaşayan bir çocuk annesi Amerikalı şarkıcı, hamile kaldıktan ve doğum yaptıktan sonra sağlığının çok değiştiğini, yetişkinliğinin büyük çoğunluğunda sağlık problemleriyle uğraştığını açıkladı.

Halsey: Hamilelikten sonra sağlığım kötüleşti - 1

Dünyaca ünlü pop şarkıcı , son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sık sık gündeme geliyor.

Türk senarist sevgilisi Alev Aydın ile birlikteliğinden bir oğlu olan şarkıcı, bir süredir yaşadığı sağlık problemleriyle ilgili sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.

Halsey: Hamilelikten sonra sağlığım kötüleşti - 2

Bir süredir çeşitli sağlık sorunlarının olduğunu belirten 27 yaşındaki şarkıcı, hastalıkları ortaya çıkarken vücudunun ona isyan ettiğini ve hastalıklarının asıl nedenlerini hala bulmaya çalıştığını söyledi.

Halsey: Hamilelikten sonra sağlığım kötüleşti - 3

"HAMİLELİKTEN SONRA SAĞLIĞIM ÇOK DEĞİŞTİ"

Hastalığı nedeniyle kalbine kalp monitörü takılan Halsey, alerjik reaksiyonlar nedeniyle birkaç kez hastaneye kaldırıldığına dikkat çekerek, "Hamile kaldığımdan ve doğum yaptığımdan beri sağlığım çok değişti. Gerçekten hastalanmaya başladım, yetişkin hayatımın çoğunda biraz hasta oldum" dedi.

Halsey: Hamilelikten sonra sağlığım kötüleşti - 4

Öte yandan şarkıcı, bu sürecin devamı için ‘heyecanlı ve kendinden emin’ olduğunu da belirtti.

Halsey, daha önce sosyal medya hesabından Endometriozis (Çikolata Kisti) ile uzun bir süredir mücadele ettiğini paylaşmış ve mücadele ettiği sağlık problemleri nedeniyle müziğe bir süre ara verebileceğini duyurmuştu.

Şarkıcı, vücudunun kendisine karşı koyduğunu, bir noktada durmak zorunda kalabileceğini belirtmişti.

Halsey: Hamilelikten sonra sağlığım kötüleşti - 5

GRAMMY'DE DİKİŞLİYDİ

Yakın zamanda 2022 Grammy Ödülleri'ne katılan Halsey, törenden üç gün önce ameliyat olduğunu açıklamıştı.

Kırmızı halıda hala dikişlerinin olduğunu belirten şarkıcı, “Kırılgın ama heyecanlıyım” ifadelerini kullanmıştı.

Halsey: Hamilelikten sonra sağlığım kötüleşti - 6
Halsey: Hamilelikten sonra sağlığım kötüleşti - 7
Halsey: Hamilelikten sonra sağlığım kötüleşti - 8

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