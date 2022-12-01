Haluk Levent'ten ilginç konser: Üşüyünce konsere kahvehanede pişti oynayarak devam etti!

Haluk Levent, ‘Hayatımdaki en ilginç konser’ başlığıyla yaptığı paylaşımda, “Az önce İpsala’da ‘100. yıl kurtuluş günleri’ kapsamında bir konser verdim. Hava o kadar soğuktu ki yan taraftaki kahveye şarkı söyleye söyleye daldım. Bir taraftan şarkıyı kesmeden söyledim bir taraftan pişti oynadım ve son papaz ile pişti yaptım” ifadelerine yer verdi. Levent’in paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.