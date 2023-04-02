Hande Erçel'den Milano pozları

Bir markanın davetlisi olarak İtalya'nın Milano kentine giden Hande Erçel, şehrin sokaklarında ve davet esnasında çekilen pozlarını sosyal medyada paylaştı. Ünlü oyuncunun pozlarına beğeni yağdı.

Hande Erçel'den Milano pozları - 1

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, bir davet için İtalya’ya gitti.

Milano sokaklarında derin sırt dekolteli siyah tulumuyla verdiği pozları da 30 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Hande Erçel'den Milano pozları - 2

Ünlü oyuncunun pozları üç milyona yakın beğeni ve binlerce yorum aldı.

Hande Erçel'den Milano pozları - 3

29 yaşındaki oyuncunun Milano fotoğraflarına pek çok yabancı hayranından da beğeni mesajı gelmesi dikkat çekti.

Hande Erçel'den Milano pozları - 4

Hakan Sabancı ile ilişkisi magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, sevgilisiyle Paris tatili dönüşünde görüntülenmişti. İkili, Paris'in ardından kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya'ya gitmişti. Sıradaki duraklarının ise İngiltere olduğu öğrenildi.

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