Hande Erçel'den Milano pozları

Hakan Sabancı ile ilişkisi magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, sevgilisiyle Paris tatili dönüşünde görüntülenmişti. İkili, Paris'in ardından kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya'ya gitmişti. Sıradaki duraklarının ise İngiltere olduğu öğrenildi.