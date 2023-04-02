Hande Erçel'den Milano pozları

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, bir davet için İtalya’ya gitti.
Milano sokaklarında derin sırt dekolteli siyah tulumuyla verdiği pozları da 30 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.
Ünlü oyuncunun pozları üç milyona yakın beğeni ve binlerce yorum aldı.
29 yaşındaki oyuncunun Milano fotoğraflarına pek çok yabancı hayranından da beğeni mesajı gelmesi dikkat çekti.
Hakan Sabancı ile ilişkisi magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, sevgilisiyle Paris tatili dönüşünde görüntülenmişti. İkili, Paris'in ardından kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya'ya gitmişti. Sıradaki duraklarının ise İngiltere olduğu öğrenildi.