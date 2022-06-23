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Hillary Clinton'dan Putin'e cinsiyetçilik suçlaması

Haberler | 23.06.2022 - 09:30

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i cinsiyetçilikle suçlarken, kadın olduğu için kendisine karşı kişisel bir kinle davrandığını da iddia etti.

(Fotoğraflar: AFP)

Hillary Clinton'dan Putin'e cinsiyetçilik suçlaması - 1

ABD’nin eski Dışişleri Bakanı ve eski ABD Başkanı Donald Trump’a karşı adaylık yarışına katılan ’dan yıllar sonra Putin itirafı geldi.

Hillary Clinton'dan Putin'e cinsiyetçilik suçlaması - 2

Financial Times gazetesinin haberine göre; Clinton, Devlet Başkanı ile 2010 yılında bir araya geldiği görüşmeyi anlattı.

Hillary Clinton'dan Putin'e cinsiyetçilik suçlaması - 3

Clinton, resmi bir iş için Putin ile tanıştığında kendisine 'hakaret ettiğini' söylerken, "Bana karşı çok cinsiyetçiydi" dedi.

Hillary Clinton'dan Putin'e cinsiyetçilik suçlaması - 4

Clinton, Putin’in birebirde ilginç biri olduğunu belirtirken, "Özel olarak yararlı görüşmelerde bulunduk. Daha sonra basını davet ettiğimizde ise yanımda ben varken bile ABD için aşağılayıcı bir şeyler söylerdi" dedi.

Hillary Clinton'dan Putin'e cinsiyetçilik suçlaması - 5

Clinton, “New York’ta metrolarda erkeklerin yayılarak oturmasından ortaya çıkan ve daha sonra sözlüğe giren ‘manspreading’ denilen bir kelime var. Putin ile her görüştüğümde tam olarak bunu hissediyordum" diye konuştu.

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