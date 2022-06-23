Hillary Clinton'dan Putin'e cinsiyetçilik suçlaması

Haberler | 23.06.2022 - 09:30
ABD’nin eski Dışişleri Bakanı ve eski ABD Başkanı Donald Trump’a karşı adaylık yarışına katılan Hillary Clinton’dan yıllar sonra Putin itirafı geldi.
Financial Times gazetesinin haberine göre; Clinton, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2010 yılında bir araya geldiği görüşmeyi anlattı.
Clinton, resmi bir iş için Putin ile tanıştığında kendisine 'hakaret ettiğini' söylerken, "Bana karşı çok cinsiyetçiydi" dedi.
Clinton, Putin’in birebirde ilginç biri olduğunu belirtirken, "Özel olarak yararlı görüşmelerde bulunduk. Daha sonra basını davet ettiğimizde ise yanımda ben varken bile ABD için aşağılayıcı bir şeyler söylerdi" dedi.
Clinton, “New York’ta metrolarda erkeklerin yayılarak oturmasından ortaya çıkan ve daha sonra sözlüğe giren ‘manspreading’ denilen bir kelime var. Putin ile her görüştüğümde tam olarak bunu hissediyordum" diye konuştu.