İpek Açar: Kimseyi sevemem derken, Alper ile tanıştım

O sırada söze giren Alper Kömürcü ise "Çok işkolik biriydim, günde 18 saat çalışıyordum. Kendimi hastalık derecesinde geliştirme takıntım vardı. Ama şu an öyle biri değilim" dedi.



İlk görüşte aşk olmadığını ve arkadaşlıklarının bir süre devam ettiğini söyleyen ünlü çiftten Kömürcü, Açar için "Hatta o konserde ne kadar soğuk bir kadın diye düşündüm. Halbuki o da kendince bir stres yaşıyormuş orada" dedi.