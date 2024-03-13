İpek Açar: Kimseyi sevemem derken, Alper ile tanıştım
2019 yılında nikah masasına oturan ve 14 Aralık 2023'te oğulları Ömer Alp'i kucaklarına alan İpek Açar ile Alper Kömürcü, Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Ünlü çift, nasıl tanıştıklarını anlattı.
Merhum usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden 24 yaşında Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, mutluluğu müzisyen Alper Kömürcü'de bulmuştu.
2019'da dünyaevine giren ünlü çift, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.