İpek Açar: Kimseyi sevemem derken, Alper ile tanıştım

2019 yılında nikah masasına oturan ve 14 Aralık 2023'te oğulları Ömer Alp'i kucaklarına alan İpek Açar ile Alper Kömürcü, Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Ünlü çift, nasıl tanıştıklarını anlattı.

İpek Açar: Kimseyi sevemem derken, Alper ile tanıştım - 1

Merhum usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden 24 yaşında Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, mutluluğu müzisyen Alper Kömürcü'de bulmuştu.

2019'da dünyaevine giren ünlü çift, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.

N-LIFE HABERLERİ

İpek Açar: Kimseyi sevemem derken, Alper ile tanıştım - 2

"İYİ Kİ DOĞDUN KAYAHAN KONSERLERİ VESİLESİYLE TANIŞTIK"

Üç ay önce Ömer Alp adını verdikleri bebeklerine kavuşan Açar ile Kömürcü, tanışma hikayelerini anlattı.

İpek Açar: Kimseyi sevemem derken, Alper ile tanıştım - 3

"İKİMİZ DE BÜYÜK KONUŞMUŞUZ"

İpek Açar, "İyi ki Doğdun Kayahan' konserleri vesilesiyle tanıştık. Ben bu konserlerden birini senfonik olarak yapmak istedim. İskender Paydaş da bana Alper ile çalışmamı önerdi. Ve İskender tanıştırdı" dedi.

Açar, sözlerine "Hayat koca koca laflar edince büyük büyük tokatları atmayı çok seviyor. Benim kalbim Kayahan'la dolu, 'artık kimseyi sevemem' diyordum. Diğer taraftan Alper de öyleymiş" diye devam etti.

İpek Açar: Kimseyi sevemem derken, Alper ile tanıştım - 4

O sırada söze giren Alper Kömürcü ise "Çok işkolik biriydim, günde 18 saat çalışıyordum. Kendimi hastalık derecesinde geliştirme takıntım vardı. Ama şu an öyle biri değilim" dedi.

İlk görüşte aşk olmadığını ve arkadaşlıklarının bir süre devam ettiğini söyleyen ünlü çiftten Kömürcü, Açar için "Hatta o konserde ne kadar soğuk bir kadın diye düşündüm. Halbuki o da kendince bir stres yaşıyormuş orada" dedi.

İpek Açar: Kimseyi sevemem derken, Alper ile tanıştım - 5

"ÇOK AŞIK OLDUK"

Konser sonrası telefonla konuşmaya başladıklarını söyleyen ikiliden Alper Kömürcü, "Sihir gibi bir şeydi, konserden sonra buluştuk sohbet ediyorduk, o anda ortada bir şey yokken bir şey parladı. Oradan çok hızlı büyüdü her şey... Biz çok aşık olduk" dedi.

İpek Açar: Kimseyi sevemem derken, Alper ile tanıştım - 6

"ALPER'E ZOR OLACAĞINI SÖYLEDİM"

Eşine teşekkür eden İpek Açar,
"Alper'e çok zor olacağını söyledim. Geçmişte herkesin çok sevdiği, hepimizin evinde şarkıları dinlenen biriyle evliydim... Bize iyi bakan da olacak, kötü bakan da olacak. Biz bu duyguyu anlamıyoruz ama kötü bakanlar var... Önceliğim Aslı Gönül olacak dedim, 'Her şeye hazırım, aşık oldum ben' dedi. Zaten Alper, Aslı Gönül'ün hayatında da çok özel bir yerde Alper ağabeyi olarak" ifadelerini kullandı.

İpek Açar: Kimseyi sevemem derken, Alper ile tanıştım - 7

"ÖMER ALP İSMİNİ ASLI GÖNÜL SEÇTİ"

"Bir mucizemiz daha var" diyen İpek Açar, oğlunun dünyaya geliş sürecini şöyle anlattı:

"Doktorlar bir daha hamile kalamayacağımı söyleyince biz de evlat edinmeye karar verdik. O sırada ben hamile kaldım ve Ömer dünyaya geldi. Adını da ablası Aslı Gönül koydu."

İpek Açar: Kimseyi sevemem derken, Alper ile tanıştım - 8

"BİZE MUHTEŞEM BİR HEDİYE"

Öte yandan İpek Açar, Ömer Alp adını verdiği oğluyla geçtiğimiz aylarda ilk pozunu paylaşmıştı.

Açar, paylaşımına "2023’ü geride bırakırken aklımda binlerce düşünce... Bize muhteşem bir hediye nasip etti Rabbim. Ömer'imiz geldi. Şu anda evimizde evlatlarım ve sevdiklerimle seneyi uğurlarken, bir yandan da evsiz kalan savaşın ortasında sevdiklerini kaybeden insanları düşünmeden edemiyorum. Halimize şükrederken, zorluklar içinde mücadele verenlere dua ediyorum. Umarım 2024 merhamet, empati, sağlık, güzellik getirsin tüm dünyaya. Yeni yılda hep iyilik ile karşılaşmak dileklerimizle… Hepinize sevgiler selamlar olsun" notunu düşmüştü.

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