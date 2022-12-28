Jake Gyllenhaal'dan Jennifer Aniston itirafı: O sahneleri çekmek işkence gibiydi

"İŞKENCEYDİ"

Ünlü oyuncu, "İşkenceydi, evet öyleydi ama aynı zamanda değildi de. Yani, hadi ama. İkisinin karışımı gibiydi" ifadelerini kullandı. Gyllenhaal, sahnelerini 'mekanik doğası' gereği Jennifer'a karşı gerçek duygularını saklamayı başardığını da söyledi.

"Cinsellik içeren sahneleri çekmek garip bir iştir, çünkü izleyen 30, belki de 50 kişi vardır" diyen Gyllenhaal, bu sahnelerin 'bir dans gibi olduğunu, kamera için koreografi yapıldığını' belirtti.