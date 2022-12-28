Jake Gyllenhaal'dan Jennifer Aniston itirafı: O sahneleri çekmek işkence gibiydi

Hollywood’un sevilen ismi Jennifer Aniston ile 2002 yapımı 'İyi Kız' (Good Girl) adlı filmde başrolleri paylaşan Jake Gyllenhaal, sevişme sahnelerini çekerken zorlandığını paylaştı.
The Howard Stern Show'a konuk olan 42 yaşındaki oyuncu, yıllar sonra filmdeki cinsellik içeren sahnelerin çekimleri hakkında konuştu.
O dönem gerçek hayatta Aniston’a karşı hisler beslediğini paylaşan Gyllenhaal, Jennifer Aniston ile samimi sahneler çekmenin kolay olmadığını açıkladı.
Ünlü oyuncu, "İşkenceydi, evet öyleydi ama aynı zamanda değildi de. Yani, hadi ama. İkisinin karışımı gibiydi" ifadelerini kullandı. Gyllenhaal, sahnelerini 'mekanik doğası' gereği Jennifer'a karşı gerçek duygularını saklamayı başardığını da söyledi.
"Cinsellik içeren sahneleri çekmek garip bir iştir, çünkü izleyen 30, belki de 50 kişi vardır" diyen Gyllenhaal, bu sahnelerin 'bir dans gibi olduğunu, kamera için koreografi yapıldığını' belirtti.
Filmdeki sevişme sahnelerinde aralarında yastık olduğunu belirten oyuncu "Aslında bunu Jennifer önermişti. Çekime başlamadan nazikçe ‘Buraya bir yastık koyacağım' demişti" ifadelerini kullandı.
Aniston'dan hoşlandığını ilk defa 2016'daki bir röportajında itiraf eden Gyllenhaal, "Zor biri, ona iltifat etmek zor. Yıllardır kendisinden hoşlanıyordum. Onunla çalışmak kolay değildi" demişti.
Oyuncu şu sıralar 26 yaşındaki Fransız model Jeanne Cadieu ile birlikte.