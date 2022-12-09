Jennifer Lawrence: Bana sordukları ilk soru "Kaç kilo vereceksin?" oldu

X-Men serisi, Açlık Oyunları, Umut Işığım ve Joy gibi yapımlarla Hollywood’un aranan isimlerinden biri haline gelen Jennifer Lawrence, yıldızının parlamasına sebep olan Açlık Oyunları serisi hakkında bazı itiraflarda bulundu. Kilo vermesi gerektiğiyle ilgili bazı sorulara maruz kaldığını belirten yıldız, ilk defa bir kadın olarak aksiyon film yıldızı olduğunu söyleyerek tepki çekti.

Jennifer Lawrence: Bana sordukları ilk soru "Kaç kilo vereceksin?" oldu - 1

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, kariyerine uzun bir süre ara verdikten sonra yeni filmi ‘Causeway’ ile beyazperdeye dönmüştü. Variety’nin Actors on Actors adlı programında Oscar ödüllü oyuncu Viola Davis ile sohbet eden Lawrence, kadın karakterlerin başrolde olduğu aksiyon filmleriyle ilgili bazı çarpıcı yorumlarda bulundu.

Jennifer Lawrence: Bana sordukları ilk soru "Kaç kilo vereceksin?" oldu - 2

"HİÇBİR KADIN AKSİYON FİLMİ YILDIZI OLMAMIŞTI"

32 yaşındaki yıldız “Açlık Oyunları filmini yaparken hiç kimse o zamana kadar bir kadını aksiyon filminin başrolüne koymamıştı çünkü ilgi çekmiyordu. Çünkü bizlere erkek ve kadınların, erkek bir başrol oyuncusuyla kendini özdeşleştirebildiği ama erkeklerin, kadın bir aksiyon yıldızını kendisiyle özdeşleştiremeyeceği öğretildi” ifadelerini kullandı.

Jennifer Lawrence: Bana sordukları ilk soru "Kaç kilo vereceksin?" oldu - 3

TEPKİ ÇEKTİ

Ünllü oyuncu, kadınların aksiyon türündeki filmlerde rol almasına çok sevindiğini belirtirken bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine maruz kaldı.

Bİ​RÇOK ÖRNEĞİ BULUNUYOR

Lawrence’tan önce pek çok kadının bir aksiyon filminde başrolde olduğu ve çok da başarılı performanslar sergilediklerini belirten kullanıcılar, Alien filminden Sigourney Weaver ve Terminatör filminden Linda Hamilton, Resident Evil’dan Milla Jovovich veya Kill Bill’den Uma Thurman gibi örnekler sıraladı.

Jennifer Lawrence: Bana sordukları ilk soru "Kaç kilo vereceksin?" oldu - 4

Bazı film eleştirmenleri de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarını haklı bulduğunu belirterek Lawrence’tan önce birçok kadının benzer rollerin altından rahatlıkla kalktığını dile getirdi.

Jennifer Lawrence: Bana sordukları ilk soru "Kaç kilo vereceksin?" oldu - 5

KİLOSU PROBLEM OLDU

O dönem 20 yaşında olan Lawrence, Açlık Oyunları filminde rol alacağı zaman ölçülerinin ve kilosunun en büyük konu olduğunu dile getirdi. Film çekimlerine başlamadan önce kendisine sorulan ilk sorunun “Ne kadar kilo vereceksin?” olduğunu belirten yıldız, serinin hayranlarının baş karakter Katniss Everdeen gibi hissetmek için zayıf olmaları gerekmediği üzerine konuştu.

Jennifer Lawrence: Bana sordukları ilk soru "Kaç kilo vereceksin?" oldu - 6

YÜKSELİŞİNDEN BAHSETTİ

Oyuncu, kariyerinin ilk yıllarında hızlı bir yükseliş yaşadığını ve kontrolünü kaybettiğini söylemişti. 32 yaşındaki yıldız, “Sanırım kontrol hissini kaybettim. Açlık Oyunları'nın gösterime girdiği ve Oscar kazandığım dönem arasında kendimi bir eşya gibi hissettim. Verdiğim her karar, büyük bir grubun kararıymış gibi geliyordu” ifadelerini kullandı.

Jennifer Lawrence: Bana sordukları ilk soru "Kaç kilo vereceksin?" oldu - 7

Lawrence, "Şimdi dönüp baktığımda o yılları tam olarak anımsayamıyorum çünkü resmen kontrolümü kaybetmiştim" yorumunu yaptı.

Suzanne Collins'in romanlarından uyarlanan Açlık Oyunları serisi 4 filmden oluşuyordu. Oyuncu, distopik bir dünyada geçen Capitol'de devrim lideri rolünü üstlenen Katniss Everdeen'i canlandırıyordu. 

Jennifer Lawrence: Bana sordukları ilk soru "Kaç kilo vereceksin?" oldu - 8

PİŞMANLIK DUYDUĞU FİLM

Chris Pratt ile başrollerini paylaştığı Passengers (Uzay Yolcuları) adlı filmde rol alan yıldız, bu rolünden pişmanlık duyduğunu ve o dönem standartların kendisi için farklı bir seviyede olduğunu belirtti.

32 yaşındaki oyuncu, yakın arkadaşı olan İngiliz şarkıcı Adele’in de bu rolünü onaylamadığını söyledi. Lawrence “Adele bu rolü almamamı söyledi. Uzay filmleri yeni vampir filmleri dedi bana. Onu dinlemeliydim” dedi

Jennifer Lawrence: Bana sordukları ilk soru "Kaç kilo vereceksin?" oldu - 9

FİLM HAKKINDA

Morten Tyldum’un yönetmen koltuğunda oturduğu film, Dünya'dan ayrılıp Homestead II adındaki yeni bir gezegene giden Avalon gemisi’nde çıkan bir arıza sebebiyle erken uyanan Jim Preston ve Auora Lane adındaki yolcuların hikayesini konu alıyor.

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