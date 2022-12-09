Jennifer Lawrence: Bana sordukları ilk soru "Kaç kilo vereceksin?" oldu

PİŞMANLIK DUYDUĞU FİLM

Chris Pratt ile başrollerini paylaştığı Passengers (Uzay Yolcuları) adlı filmde rol alan yıldız, bu rolünden pişmanlık duyduğunu ve o dönem standartların kendisi için farklı bir seviyede olduğunu belirtti.

32 yaşındaki oyuncu, yakın arkadaşı olan İngiliz şarkıcı Adele’in de bu rolünü onaylamadığını söyledi. Lawrence “Adele bu rolü almamamı söyledi. Uzay filmleri yeni vampir filmleri dedi bana. Onu dinlemeliydim” dedi