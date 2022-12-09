Jennifer Lawrence: Bana sordukları ilk soru "Kaç kilo vereceksin?" oldu

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, kariyerine uzun bir süre ara verdikten sonra yeni filmi ‘Causeway’ ile beyazperdeye dönmüştü. Variety’nin Actors on Actors adlı programında Oscar ödüllü oyuncu Viola Davis ile sohbet eden Lawrence, kadın karakterlerin başrolde olduğu aksiyon filmleriyle ilgili bazı çarpıcı yorumlarda bulundu.
32 yaşındaki yıldız “Açlık Oyunları filmini yaparken hiç kimse o zamana kadar bir kadını aksiyon filminin başrolüne koymamıştı çünkü ilgi çekmiyordu. Çünkü bizlere erkek ve kadınların, erkek bir başrol oyuncusuyla kendini özdeşleştirebildiği ama erkeklerin, kadın bir aksiyon yıldızını kendisiyle özdeşleştiremeyeceği öğretildi” ifadelerini kullandı.
Ünllü oyuncu, kadınların aksiyon türündeki filmlerde rol almasına çok sevindiğini belirtirken bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine maruz kaldı.
BİRÇOK ÖRNEĞİ BULUNUYOR
Lawrence’tan önce pek çok kadının bir aksiyon filminde başrolde olduğu ve çok da başarılı performanslar sergilediklerini belirten kullanıcılar, Alien filminden Sigourney Weaver ve Terminatör filminden Linda Hamilton, Resident Evil’dan Milla Jovovich veya Kill Bill’den Uma Thurman gibi örnekler sıraladı.
Bazı film eleştirmenleri de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarını haklı bulduğunu belirterek Lawrence’tan önce birçok kadının benzer rollerin altından rahatlıkla kalktığını dile getirdi.
O dönem 20 yaşında olan Lawrence, Açlık Oyunları filminde rol alacağı zaman ölçülerinin ve kilosunun en büyük konu olduğunu dile getirdi. Film çekimlerine başlamadan önce kendisine sorulan ilk sorunun “Ne kadar kilo vereceksin?” olduğunu belirten yıldız, serinin hayranlarının baş karakter Katniss Everdeen gibi hissetmek için zayıf olmaları gerekmediği üzerine konuştu.
Oyuncu, kariyerinin ilk yıllarında hızlı bir yükseliş yaşadığını ve kontrolünü kaybettiğini söylemişti. 32 yaşındaki yıldız, “Sanırım kontrol hissini kaybettim. Açlık Oyunları'nın gösterime girdiği ve Oscar kazandığım dönem arasında kendimi bir eşya gibi hissettim. Verdiğim her karar, büyük bir grubun kararıymış gibi geliyordu” ifadelerini kullandı.
Lawrence, "Şimdi dönüp baktığımda o yılları tam olarak anımsayamıyorum çünkü resmen kontrolümü kaybetmiştim" yorumunu yaptı.
Suzanne Collins'in romanlarından uyarlanan Açlık Oyunları serisi 4 filmden oluşuyordu. Oyuncu, distopik bir dünyada geçen Capitol'de devrim lideri rolünü üstlenen Katniss Everdeen'i canlandırıyordu.
Chris Pratt ile başrollerini paylaştığı Passengers (Uzay Yolcuları) adlı filmde rol alan yıldız, bu rolünden pişmanlık duyduğunu ve o dönem standartların kendisi için farklı bir seviyede olduğunu belirtti.
32 yaşındaki oyuncu, yakın arkadaşı olan İngiliz şarkıcı Adele’in de bu rolünü onaylamadığını söyledi. Lawrence “Adele bu rolü almamamı söyledi. Uzay filmleri yeni vampir filmleri dedi bana. Onu dinlemeliydim” dedi
Morten Tyldum’un yönetmen koltuğunda oturduğu film, Dünya'dan ayrılıp Homestead II adındaki yeni bir gezegene giden Avalon gemisi’nde çıkan bir arıza sebebiyle erken uyanan Jim Preston ve Auora Lane adındaki yolcuların hikayesini konu alıyor.