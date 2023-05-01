Kanye West ile yapılan anlaşma nedeniyle yatırımcılardan Adidas'a dava

Yahudi karşıtı söylemleri nedeniyle Kanye West ile anlaşmasını ekimde bitirdiğini duyuran Adidas'ın başı yatırımcılarla dertte.
Dava açan yatırımcılar, şirketi, şarkıcının yarattığı mali kaybı azaltabilecek önlemleri zamanında atmamakla suçluyor.
Adidas'tan yapılan açıklamada, "Bu asılsız iddiaları kesinlikle reddediyoruz. Kendimizi güçlü bir şekilde savunma için tüm önlemleri alacağız” ifadeleri yer aldı.
Öte yandan Adidas, sanatçının Yeezey markasıyla işbirliği kapsamında tasarlanan ayakkabıları zararına satışa çıkarmıştı.
West, şirket yöneticileri ile yaptığı görüşmelerde gösterdiği yetişkin filminden şirketin merkez ofisini basmasına kadar pek çok skandala imza atmıştı.
The Washington Post'un aktardığına göre Adidas, zarara uğramamak için ayakkabıları yakmayı bile düşündü. Los Angeles merkezli yatırım bankası Wedbush'tan Tom Nikic, Yeezy modellerinin Adidas için yılda 2 milyar dolarlık bir gelir kaynağı olduğuna dikkat çekmişti.