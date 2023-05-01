Kanye West ile yapılan anlaşma nedeniyle yatırımcılardan Adidas'a dava

Adidas'ın yatırımcıları, Kanye West'in sorunlu davranışlarından çok önceden haberdar oldukları ve adım atmadıklarını gerekçe göstererek şirkete dava açıyor.

Kanye West ile yapılan anlaşma nedeniyle yatırımcılardan Adidas'a dava - 1

Yahudi karşıtı söylemleri nedeniyle Kanye West ile anlaşmasını ekimde bitirdiğini duyuran Adidas'ın başı yatırımcılarla dertte.

N-LIFE HABERLERİ

Kanye West ile yapılan anlaşma nedeniyle yatırımcılardan Adidas'a dava - 2

Dava açan yatırımcılar, şirketi, şarkıcının yarattığı mali kaybı azaltabilecek önlemleri zamanında atmamakla suçluyor.

Kanye West ile yapılan anlaşma nedeniyle yatırımcılardan Adidas'a dava - 3

Adidas'tan yapılan açıklamada, "Bu asılsız iddiaları kesinlikle reddediyoruz. Kendimizi güçlü bir şekilde savunma için tüm önlemleri alacağız” ifadeleri yer aldı.

Kanye West ile yapılan anlaşma nedeniyle yatırımcılardan Adidas'a dava - 4

AYAKKABILARI ZARARINA SATIŞA ÇIKARDI

Öte yandan Adidas, sanatçının Yeezey markasıyla işbirliği kapsamında tasarlanan ayakkabıları zararına satışa çıkarmıştı.

Kanye West ile yapılan anlaşma nedeniyle yatırımcılardan Adidas'a dava - 5

West, şirket yöneticileri ile yaptığı görüşmelerde gösterdiği yetişkin filminden şirketin merkez ofisini basmasına kadar pek çok skandala imza atmıştı.

Kanye West ile yapılan anlaşma nedeniyle yatırımcılardan Adidas'a dava - 6

ADİDAS İÇİN BÜYÜK BİR GELİR KAYNAĞIYDI

The Washington Post'un aktardığına göre Adidas, zarara uğramamak için ayakkabıları yakmayı bile düşündü. Los Angeles merkezli yatırım bankası Wedbush'tan Tom Nikic, Yeezy modellerinin Adidas için yılda 2 milyar dolarlık bir gelir kaynağı olduğuna dikkat çekmişti.

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