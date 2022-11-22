Kanye West Twitter'daki ilk paylaşımıyla tepki çekti

Yahudi karşıtı açıklamalarla tartışma yaratan ABD'li rapçi Kanye West, yaptığı son açıklamada attığı tweet yüzünden hayatının mahvolduğunu ve bunun bazı 'bilinmeyen güçler' tarafından yapıldığını öne sürmüştü.

Son paylaşımında ise "30 günlük bir arınma" sürecine girdiğini açıklayan West, Twitter'a geri döndü ve attığı tweet'leriyle tartışma yarattı.