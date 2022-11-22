 Kanye West Twitter'daki ilk paylaşımıyla tepki çekti - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Kanye West Twitter'daki ilk paylaşımıyla tepki çekti

Yahudi karşıtı yorumlarıyla eleştirilerin hedefinde olan ve iş anlaşmaları feshedildikten sonra 30 günlük arınma programına gireceğini duyuran ünlü rapçi Kanye West, Twitter paylaşımıyla eleştirilerin odağında.

Kanye West Twitter'daki ilk paylaşımıyla tepki çekti - 1

Yahudi karşıtı açıklamalarla tartışma yaratan ABD'li rapçi Kanye West, yaptığı son açıklamada attığı tweet yüzünden hayatının mahvolduğunu ve bunun bazı 'bilinmeyen güçler' tarafından yapıldığını öne sürmüştü.

Son paylaşımında ise "30 günlük bir arınma" sürecine girdiğini açıklayan West, Twitter'a geri döndü ve attığı tweet'leriyle tartışma yarattı.

Kanye West Twitter'daki ilk paylaşımıyla tepki çekti - 2

Yahudi düşmanı paylaşımları nedeniyle 9 Ekim'de kapatılan West'in hesabı, Elon Musk'ın sosyal medya platformunu satın almasıyla yeniden açılmıştı.

45 yaşındaki ünlü rapçi, attığı ilk tweet'te "Test, test. Twitter'ımın engeli kalkmış mı ona bakıyorum" ifadelerini kullandı.

Kanye West Twitter'daki ilk paylaşımıyla tepki çekti - 3

İBRANİCE SELAM VERDİ

Hesabının aktif olduğunu doğrulayan rapçi, ardından oldukça tartışma yaratan bir hamlede bulundu.

Yahudiler arasında selamlaşmak için de kullanılan "Şalom" ifadesini tweet atan rapçi, yeniden eleştirilerin odağı oldu.

Kanye West Twitter'daki ilk paylaşımıyla tepki çekti - 4

BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK

Twitter hesabının açılmasının ardından bir başka hamle daha yapan West, 2024 ABD başkanlık seçimlerine aday olacağını duyurdu.

“PatriotTakes” adlı Twitter hesabında yayınlanan videoda açıklama yapan rapçi, aşırı sağ görüşleriyle tanınan Milo Yiannopoulos'la çalışacağını söyledi.

Kanye West Twitter'daki ilk paylaşımıyla tepki çekti - 5

GERİ DÖNECEĞİNİN SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ

Yahudi karşıtı yorumları nedeniyle Twitter hesabı askıya alınan ve kısa süre sonra platforma geri dönen West, "Bir ay boyunca hiç kimseyle konuşmayacağım" diye tweet atmıştı.

Rapçi ardından yeni bir paylaşımda bulundu. West, “30 günlük bir arınma yapacağım. Bir konuşma orucu. Alkol yok. Yetişkin filmleri yok. Cinsel ilişki yok. Tanrı'ya şükrediyoruz. Amin”  ifadelerini kullandı.

West paylaşımının sonunu ise "Ama Twitter'ım hâlâ muhteşem" diyerek getirdi.

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