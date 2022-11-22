Kanye West Twitter'daki ilk paylaşımıyla tepki çekti

Yahudi karşıtı açıklamalarla tartışma yaratan ABD'li rapçi Kanye West, yaptığı son açıklamada attığı tweet yüzünden hayatının mahvolduğunu ve bunun bazı 'bilinmeyen güçler' tarafından yapıldığını öne sürmüştü.
Son paylaşımında ise "30 günlük bir arınma" sürecine girdiğini açıklayan West, Twitter'a geri döndü ve attığı tweet'leriyle tartışma yarattı.
Yahudi düşmanı paylaşımları nedeniyle 9 Ekim'de kapatılan West'in hesabı, Elon Musk'ın sosyal medya platformunu satın almasıyla yeniden açılmıştı.
45 yaşındaki ünlü rapçi, attığı ilk tweet'te "Test, test. Twitter'ımın engeli kalkmış mı ona bakıyorum" ifadelerini kullandı.
Hesabının aktif olduğunu doğrulayan rapçi, ardından oldukça tartışma yaratan bir hamlede bulundu.
Yahudiler arasında selamlaşmak için de kullanılan "Şalom" ifadesini tweet atan rapçi, yeniden eleştirilerin odağı oldu.
Twitter hesabının açılmasının ardından bir başka hamle daha yapan West, 2024 ABD başkanlık seçimlerine aday olacağını duyurdu.
“PatriotTakes” adlı Twitter hesabında yayınlanan videoda açıklama yapan rapçi, aşırı sağ görüşleriyle tanınan Milo Yiannopoulos'la çalışacağını söyledi.
Yahudi karşıtı yorumları nedeniyle Twitter hesabı askıya alınan ve kısa süre sonra platforma geri dönen West, "Bir ay boyunca hiç kimseyle konuşmayacağım" diye tweet atmıştı.
Rapçi ardından yeni bir paylaşımda bulundu. West, “30 günlük bir arınma yapacağım. Bir konuşma orucu. Alkol yok. Yetişkin filmleri yok. Cinsel ilişki yok. Tanrı'ya şükrediyoruz. Amin” ifadelerini kullandı.
West paylaşımının sonunu ise "Ama Twitter'ım hâlâ muhteşem" diyerek getirdi.