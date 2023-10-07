Kanye West'in eşinin konuşmasını yasakladığı ve hayatını kontrol ettiği iddia edildi

Realite şov yıldızı Kim Kardashian ile ayrılığı ve Yahudi karşıtı söylemleriyle adından söz ettiren Kanye West'in Bianca Censori ile evlendiği iddia edilmişti.

Uzun bir süredir birlikte olan çiftin gerçekten evli olduğu ortaya çıktı. Daily Mail, Kaliforniya'da evlenen çiftin evlendiğini gösteren resmi belgelere ulaştı.