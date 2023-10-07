Kanye West'in eşinin konuşmasını yasakladığı ve hayatını kontrol ettiği iddia edildi
Geçtiğimiz ay İtalya tatilinde tur için bindikleri teknedeki uygunsuz görüntüleriyle gündem olan Kanye West ile Bianca Censori'nin evliliğiyle ilgili yeni belgeler ortaya çıktı.
Realite şov yıldızı Kim Kardashian ile ayrılığı ve Yahudi karşıtı söylemleriyle adından söz ettiren Kanye West'in Bianca Censori ile evlendiği iddia edilmişti.
Uzun bir süredir birlikte olan çiftin gerçekten evli olduğu ortaya çıktı. Daily Mail, Kaliforniya'da evlenen çiftin evlendiğini gösteren resmi belgelere ulaştı.