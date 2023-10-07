Kanye West'in eşinin konuşmasını yasakladığı ve hayatını kontrol ettiği iddia edildi

Geçtiğimiz ay İtalya tatilinde tur için bindikleri teknedeki uygunsuz görüntüleriyle gündem olan Kanye West ile Bianca Censori'nin evliliğiyle ilgili yeni belgeler ortaya çıktı.

Kanye West'in eşinin konuşmasını yasakladığı ve hayatını kontrol ettiği iddia edildi - 1

Realite şov yıldızı Kim Kardashian ile ayrılığı ve Yahudi karşıtı söylemleriyle adından söz ettiren Kanye West'in Bianca Censori ile evlendiği iddia edilmişti.

Uzun bir süredir birlikte olan çiftin gerçekten evli olduğu ortaya çıktı. Daily Mail, Kaliforniya'da evlenen çiftin evlendiğini gösteren resmi belgelere ulaştı. 

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Kanye West'in eşinin konuşmasını yasakladığı ve hayatını kontrol ettiği iddia edildi - 2

Belgelere göre, 46 yaşındaki West ile Censori 20 Aralık 2022'de evlendi.

Kanye West'in eşinin konuşmasını yasakladığı ve hayatını kontrol ettiği iddia edildi - 3

BİR AY SONRA EVLENMİŞ

Ünlü rapçi, Kim Kardashian ile Kasım ayında resmen boşanmıştı. Rapçinin, boşanmanın ardından bir ay sonra evlenmesi dikkat çekti.

Kanye West'in eşinin konuşmasını yasakladığı ve hayatını kontrol ettiği iddia edildi - 4

"KONUŞMASINA İZİN VERMİYOR"

Öte yandan, West'in eşine "asla konuşmamasını" söylediği ve uyması gereken bazı kurallar verdiği iddia edildi. Daily Mail'e konuşan kaynaklar, West'in 28 yaşındaki eşinin hayatını kontrol ettiğini öne sürdü.

Kanye West'in eşinin konuşmasını yasakladığı ve hayatını kontrol ettiği iddia edildi - 5

"YALNIZCA İTAAT EDİYOR"

Rapçi, eşinin yediği yemekleri ve giydiği kıyafetleri kendisi belirliyor.

Kaynaklar, Censori'nin "kendi kararlarını" veremediğini ve yalnızca rapçiye "itaat ettiğini" söyledi.

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