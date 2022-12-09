Kanye West'in fahri doktorası elinden alındı

"İNSANLAR NAZİLERİ KÖTÜLEMEYİ, BIRAKMALI"

West, “İnsanlar Nazileri kötülemeyi bırakmalı. Hitler 6 milyon kişiyi öldürmedi bu istatistiksel bir yanlış. Ben burada şoke edici olmak istemiyorum. Hitler’i beğeniyorum. Soykırım öyle olmadı” dedi.

Hitler’in 6 milyon Yahudi’nin ölüm emrini vermediğini iddia eden West, “Ben Hitler hakkında iyi şeyler de görüyorum. Her insanın masaya bir değer getirdiğini düşünüyorum, özellikle de Hitler’in. Almanya, bir noktada iyi bir lider tarafından yönetildi” ifadesini kullandı.