Kanye West'ten 30 günlük arınma kararı

Yahudi karşıtı açıklamalarla tartışma yaratan ABD'li rapçi Kanye West, yaptığı son açıklamada attığı tweet yüzünden hayatının mahvolduğunu ve bunun bazı 'bilinmeyen güçler' tarafından yapıldığını öne sürmüştü.
Ünlü rapçi son paylaşımında ise "30 günlük bir arınma" sürecine girdiğini açıkladı.
Yahudi karşıtı yorumları nedeniyle Twitter hesabı askıya alınan ve kısa sonra platforma geri dönen West, "Bir ay boyunca hiç kimseyle konuşmayacağım" diye tweet attı.
Rapçi ardından yeni bir paylaşımda bulundu. West, “30 günlük bir arınma yapacağım. Bir konuşma orucu. Alkol yok. Yetişkin filmleri yok. Cinsel ilişki yok. Tanrı'ya şükrediyoruz. Amin” ifadelerini kullandı.
West paylaşımının sonunu ise "Ama Twitter'ım hâlâ muhteşem" diyerek getirdi.
Öte yandan, Kanye West sosyal medya hesabında yine çok konuşulacak söylemlerde bulunmuştu. Sest, “Bilinmeyen bazı güçler, hayatımı bir tweet yüzünden mahvetmeye çalışıyor. Bu benim tüm şüphelerimi doğrular mı?” yorumunda bulunmıuştu.
Rapçi paylaşımına “Mark Zuckerberg platformunu (Instagram) kullanmama hala izin varken bunları tekrar söyleyeceğim. Tüm anlaşmaları görelim: film, spor, müzik ve mortgage anlaşmalarını. Bu sayede daha iyi işler yapabiliriz ve yapacağız da” notunu düştü.
Öte yandan, West'in tartışma yaratan söylemlerine müzik platformu Apple Music’ten yeni bir hamle gelmişti.
Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan Apple Music, sanatçının tepki çeken hareketlerinin ardından platformdaki ‘Kanye West Essentials’ (Kanye West: En İyileri) isimli bir çalma listesini kaldırdı. Sanatçının en iyi şarkılarının yer aldığı oynatma listesine girildiğinde ‘Öğe Yok’ ifadelerinin yer aldığı görüldü. Ancak ismin şarkıları tamamen platformdan kaldırılmadı.
Yakın zamanda Spotify’dan da Kanye West ile ilgili bir açıklama geldi. Şirket CEO’su Daniel Ek, rapçinin son zamanlardaki yorumlarını kınadı; ancak şarkıların Spotify’dan kaldırılmayacağını söyledi. Platformda sadece ünlü ismin müziğinin bulunduğunu ve bu şarkıların politikalarını ihlal etmemesini gerekçe gösterdi. CEO, bu tarz bir şeyin olup olmamasının West’in plak şirketine bağlı olduğunu ifade etti.
Rap şarkıcısı kendisiyle ortaklığını bitiren ünlü spor markasının binasından zorla çıkarılmasıyla da gündeme gelmişti. Spor ayakkabı markası Sketchers’ın Los Angeles’taki merkezine giren West, güvenlik görevlileriyle birlikte binadan çıkarıldı.
Şirketin yaptığı açıklamada rapçinin “davetsiz ve haber vermeden” geldiği belirtildi. Ayrıca West’in izin almadan görüntü almaya çalıştığı da biliniyor. West ile gelecekte hiçbir projede beraber yer almak istemediklerini belirten şirket, Yahudi karşıtı söylemleri hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini paylaştı.