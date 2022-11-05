Kanye West'ten 30 günlük arınma kararı

'BİLİNMEYEN GÜÇLERİ' SUÇLADI

Öte yandan, Kanye West sosyal medya hesabında yine çok konuşulacak söylemlerde bulunmuştu. Sest, “Bilinmeyen bazı güçler, hayatımı bir tweet yüzünden mahvetmeye çalışıyor. Bu benim tüm şüphelerimi doğrular mı?” yorumunda bulunmıuştu.

Rapçi paylaşımına “Mark Zuckerberg platformunu (Instagram) kullanmama hala izin varken bunları tekrar söyleyeceğim. Tüm anlaşmaları görelim: film, spor, müzik ve mortgage anlaşmalarını. Bu sayede daha iyi işler yapabiliriz ve yapacağız da” notunu düştü.