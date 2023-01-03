Kar kürerken kaza geçiren Jeremy Renner'ın son durumu

"BU KAZADA YARALANAN TEK KİŞİ"

Yaşanan kazaya dair Washoe İlçesi Şerif Ofisi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "1 Ocak 2023, sabah saat 09:00 civarında, Washoe İlçesi Şerif Ofisi, Nevada, Reno'daki Mt. Rose Otoyolu bölgesinde ağır yaralanmayla sonuçlanan bir kazaya müdahale etti. Ekipler olay yerine vardıklarında sağlık görevlileriyle koordineli olarak Bay Jeremy Renner'ın bir sağlık helikopteriyle yerel bir bölge hastanesine tıbbi nakli yapıldı. Jeremy Renner, bu kazada yaralanan tek kişi olarak kayıtlara geçirildi" denildi.