Karnı burnunda Ezgi Mola'dan bikinili pozlar

İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından karnı burnunda bikinili pozlarını paylaştı.

Karnı burnunda Ezgi Mola'dan bikinili pozlar - 1

Masumlar Apartmanı ve Erşan Kuneri gibi başarılı projelerdeki performansıyla yıldızı parlayan oyuncu Ezgi Mola, dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta evlenmesinin ardından hamile olduğunu açıklamıştı.

Mola “Sağlıkla gelsin. Mustafa çok mutlu. Ailemiz biliyordu ama arkadaşlarımız muhtemelen şimdi duyacak. Küçük numaralarla kaçmaya çalışmak bana yakışmaz. Onun için sizlerle de paylaştım” ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Karnı burnunda Ezgi Mola'dan bikinili pozlar - 2

Bir erkek bebek bekleyen Ezgi Mola, Instagram hesabından karnı burnunda bikinili pozlarını paylaştı.

Karnı burnunda Ezgi Mola'dan bikinili pozlar - 3

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı çifti, bebeklerinin cinsiyetini temmuz ayında düzenledikleri cinsiyet partisiyle açıklamıştı. Oğulcan Engin, ünlü çiftin bebeğinin cinsiyetini öğrendikleri anı, "Mustafa Jr. geliyor" notuyla paylaşmıştı.

Karnı burnunda Ezgi Mola'dan bikinili pozlar - 4

Mola'nın yakın dostu Enis Arıkan, organize ettiği cinsiyet partisi için sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Partiyi ben organize ettim. İki gün önce öğrendim ve cinsiyeti sadece ben biliyordum. Bizimkiler böyle süslü şeyler sevmez, ben de böyle şeyleri çok seviyorum. Geyik olsun… Alaçatı’da olan arkadaşlarımızı davet ettim güldük, eğlendik. Bizimkiler düğün dahi yapmadı böyle baby shower falan yapmazdı. Ben hırsımdan yaptım.”

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