Karnı burnunda Ezgi Mola'dan bikinili pozlar
İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından karnı burnunda bikinili pozlarını paylaştı.
Masumlar Apartmanı ve Erşan Kuneri gibi başarılı projelerdeki performansıyla yıldızı parlayan oyuncu Ezgi Mola, dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta evlenmesinin ardından hamile olduğunu açıklamıştı.
Mola “Sağlıkla gelsin. Mustafa çok mutlu. Ailemiz biliyordu ama arkadaşlarımız muhtemelen şimdi duyacak. Küçük numaralarla kaçmaya çalışmak bana yakışmaz. Onun için sizlerle de paylaştım” ifadelerini kullanmıştı.