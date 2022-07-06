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Kate Middleton ve Prens William 2022 Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı

Haberler - ntv.com.tr | 06.07.2022 - 10:22 - Son Güncelleme : 06.07.2022 - 10:40

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon’da ünlü isimler boy gösterdi. Kraliyet ailesi üyeleri Kate Middleton, Prens William’ın yanı sıra eğlence dünyasından Sienna Miller, Ciara ve Anna Winour gibi pek çok isim dünyaca ünlü sporcuların maçını yakından izledi.

Kate Middleton ve Prens William 2022 Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı - 1

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon 2022, bu yıl da tenis dünyasının en iyilerini ağırladı.

Kate Middleton ve Prens William 2022 Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı - 2

MÜCADELEYİ YAKINDAN İZLEDİLER

İngiliz kraliyet ailesinden ve , dünyaca ünlü tenisçilerin kıyasıya mücadesini yakından izledi.

Kate Middleton ve Prens William 2022 Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı - 3

Beyaz puantiyeli mavi bir elbise tercih eden Middleton'ın görünümü Alessandra Rich imzası taşıyor.

Kate Middleton ve Prens William 2022 Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı - 4

Turnuvayı yakından takip eden çiftin maç esnasındaki eğlenceli yüz ifadeleri dikkat çekti.

Kate Middleton ve Prens William 2022 Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı - 5

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın sıkı takipçisi olan Prens William, maçın bazı anlarında yüzünü kapatırken görüntülendi.

Kate Middleton ve Prens William 2022 Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı - 6

İngiliz oyuncu Sienna Miller, Wimbledon'ın 7. gününde katılım gösterdi. Miller, Ralph Lauren imzalı beyaz dantelli bir elbise giydi.

Kate Middleton ve Prens William 2022 Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı - 7

Amerikalı R&B şarkıcısı Ciara ve eşi Russel Wilson da turnuvayı izlemeye gelen isimlerdendi.

Kate Middleton ve Prens William 2022 Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı - 8

Amerikan Vogue'un genel yayın yönetmeni Anna Wintour, Wimbledon turnuvasının 7. gününde boy gösterdi

İşte 2022 Wimbledon Tenis Turnuvası'ndan yansıyanlar...

Kate Middleton ve Prens William 2022 Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı - 9

Kate Middleton'ın erkek kardeşi James Middleton ve eşi Alizée Thevenet

Kate Middleton ve Prens William 2022 Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı - 10

Normal People dizisiyle ünlenen Daisy Edgar-Jones, Bridgerton'ın dizisinin sevilen oyuncusu Nicola Coughlan ile maçları izledi.

Kate Middleton ve Prens William 2022 Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı - 11

Sienna Miller ve Oli Green

Kate Middleton ve Prens William 2022 Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı - 12

Queen's Gambit ile kariyerinde yükselişe geçen İngiliz oyuncu Thomas Brodie-Sangster ve oyuncu sevgilisi Talulah Riley

Kate Middleton ve Prens William 2022 Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı - 13
Kate Middleton ve Prens William 2022 Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı - 14
Kate Middleton ve Prens William 2022 Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı - 15

RUSYA VE BELARUS KATILAMADI

Rusya'nın Ukrayna'ya Belarus destekli gerçekleştirdiği askeri müdahale nedeniyle iki ülkenin sporcularının, 2022'nin üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a katılmasına izin verilmemesi, tartışmalara yol açtı.

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