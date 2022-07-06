Kate Middleton ve Prens William 2022 Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı

Haberler - ntv.com.tr | 06.07.2022 - 10:22 - Son Güncelleme : 06.07.2022 - 10:40
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon 2022, bu yıl da tenis dünyasının en iyilerini ağırladı.
İngiliz kraliyet ailesinden Prens William ve Kate Middleton, dünyaca ünlü tenisçilerin kıyasıya mücadesini yakından izledi.
Beyaz puantiyeli mavi bir elbise tercih eden Middleton'ın görünümü Alessandra Rich imzası taşıyor.
Turnuvayı yakından takip eden çiftin maç esnasındaki eğlenceli yüz ifadeleri dikkat çekti.
Wimbledon Tenis Turnuvası'nın sıkı takipçisi olan Prens William, maçın bazı anlarında yüzünü kapatırken görüntülendi.
İngiliz oyuncu Sienna Miller, Wimbledon'ın 7. gününde katılım gösterdi. Miller, Ralph Lauren imzalı beyaz dantelli bir elbise giydi.
Amerikalı R&B şarkıcısı Ciara ve eşi Russel Wilson da turnuvayı izlemeye gelen isimlerdendi.
Amerikan Vogue'un genel yayın yönetmeni Anna Wintour, Wimbledon turnuvasının 7. gününde boy gösterdi
İşte 2022 Wimbledon Tenis Turnuvası'ndan yansıyanlar...
Kate Middleton'ın erkek kardeşi James Middleton ve eşi Alizée Thevenet
Normal People dizisiyle ünlenen Daisy Edgar-Jones, Bridgerton'ın dizisinin sevilen oyuncusu Nicola Coughlan ile maçları izledi.
Sienna Miller ve Oli Green
Queen's Gambit ile kariyerinde yükselişe geçen İngiliz oyuncu Thomas Brodie-Sangster ve oyuncu sevgilisi Talulah Riley
Rusya'nın Ukrayna'ya Belarus destekli gerçekleştirdiği askeri müdahale nedeniyle iki ülkenin sporcularının, 2022'nin üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a katılmasına izin verilmemesi, tartışmalara yol açtı.