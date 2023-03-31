Keanu Reeves'den John Wick dublörlerine enteresan hediye

Aksiyon serileri Matrix ve John Wick ile dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı son John Wick filmi vizyona girdi. Yaklaşık üç saat süren filmde, yalnızca 380 kelimesinin olmasıyla gündeme gelen Reeves, figüranlara ve dublörlere verdiği ilginç hediyeyle çok konuşuldu.
Reeves, John Wick 4'ün dublör ve figüran ekibine kişiye özel tişörtler hediye etti. Ancak tişörtlerde yazan rakam oldukça dikkat çekiciydi.
58 yaşındaki aktör, bazısı yirmi kereden fazla ölen figüranlara, tüm film boyunca kaç kez öldüklerinin yazılı olduğu tişörtler hediye etti.
Aksiyon sahneleriyle ses getiren filmde, birçok dublör ve figüran kullanıldı. Dublörler, pek çok sahnede birden fazla kez öldürülmek zorunda kaldı.
The New York Times'a konuşan dövüş koordinatörü Jeremy Marinas, merdivende geçen bir sahnede tam 35 dublörün kullanıldığını söyledi. Marinas "100 adamın merdivenlerden düşmesini ve benden her tepkiyi ve düşüşü farklı yapmamı istiyorsunuz. Tabii ki istiyorsunuz. Sanki işin sıradan bir günündeymişiz gibi" ifadelerini kullandı.
Yedi gün süren merdiven sahnesinde bir figüran 4 ya da 5 kez öldürüldü.
Koordinatör, "Çekimlerin sonunda Reeves figüranlar için üzerinde tüm film boyunca kaç kez öldürüldüklerinin yazılı olduğu tişörtler yaptırdı" dedi.
Öte yandan, Reeves, John Wick 4'ün çekimleri tamamlandıktan sonra ekibe olan minnettarlığını onlara kişiye özel birer Rolex vererek göstermişti.