Keanu Reeves'den John Wick dublörlerine enteresan hediye

ÇEKİMLER 7 GÜN SÜRDÜ

The New York Times'a konuşan dövüş koordinatörü Jeremy Marinas, merdivende geçen bir sahnede tam 35 dublörün kullanıldığını söyledi. Marinas "100 adamın merdivenlerden düşmesini ve benden her tepkiyi ve düşüşü farklı yapmamı istiyorsunuz. Tabii ki istiyorsunuz. Sanki işin sıradan bir günündeymişiz gibi" ifadelerini kullandı.



Yedi gün süren merdiven sahnesinde bir figüran 4 ya da 5 kez öldürüldü.