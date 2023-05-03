Keanu Reeves'in evine Los Angeles polisinden baskın

Los Angeles polisi, ihbar üzerine "John Wick" serisinin yıldızı Keanu Reeves'in evine baskın düzenledi.

Keanu Reeves'in evine Los Angeles polisinden baskın - 1

Aksiyon serileri "Matrix" ve "John Wick" ile dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves'in Kaliforniya'daki evi polis memurları tarafından ziyaret edildi.

N-LIFE HABERLERİ

Keanu Reeves'in evine Los Angeles polisinden baskın - 2

İHBAR ÜZERİNE POLİS BASKINI

Polisler aldıkları ihbar üzerine 58 yaşındaki oyuncunun Los Angeles bölgesindeki konutuna gitti.

Keanu Reeves'in evine Los Angeles polisinden baskın - 3

Kimliği belirsiz 27 yaşındaki bir kadının kaybıyla ilgili bir ihbara yanıt veren yetkililer, Reeves'in evine baskın yaptı.

Keanu Reeves'in evine Los Angeles polisinden baskın - 4

GALADA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Alexandra Grant'le birlikte bir galaya katılan oyuncu, kayıp olduğu ileri sürülen kadın hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ve söz konusu konutta ikamet etmediğini söyledi.

Keanu Reeves'in evine Los Angeles polisinden baskın - 5

Polis, ihbarda bulunan kişinin arkadaşından bir süredir haber alamadığını söylediğini ifade ederken, kadının doğum tarihinden kullandığı araçla ilgili detaylara kadar pek çok bilgi verdiğini aktardı.

Keanu Reeves'in evine Los Angeles polisinden baskın - 6

İHBAR EDEN KİŞİ ŞAKA MI YAPTI?

Reeves'in yanlışlıkla evine baskın yapan polislere karşı nazik davrandığı aktarıldı.

İhbarda bulunan kişinin, oyuncunun adresini yanlışlıkla mı verdiği yoksa şaka mı yapmaya çalıştığı bilinmiyor.

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