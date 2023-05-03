Keanu Reeves'in evine Los Angeles polisinden baskın

Aksiyon serileri "Matrix" ve "John Wick" ile dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves'in Kaliforniya'daki evi polis memurları tarafından ziyaret edildi.
Polisler aldıkları ihbar üzerine 58 yaşındaki oyuncunun Los Angeles bölgesindeki konutuna gitti.
Kimliği belirsiz 27 yaşındaki bir kadının kaybıyla ilgili bir ihbara yanıt veren yetkililer, Reeves'in evine baskın yaptı.
Alexandra Grant'le birlikte bir galaya katılan oyuncu, kayıp olduğu ileri sürülen kadın hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ve söz konusu konutta ikamet etmediğini söyledi.
Polis, ihbarda bulunan kişinin arkadaşından bir süredir haber alamadığını söylediğini ifade ederken, kadının doğum tarihinden kullandığı araçla ilgili detaylara kadar pek çok bilgi verdiğini aktardı.
Reeves'in yanlışlıkla evine baskın yapan polislere karşı nazik davrandığı aktarıldı.
İhbarda bulunan kişinin, oyuncunun adresini yanlışlıkla mı verdiği yoksa şaka mı yapmaya çalıştığı bilinmiyor.