Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'den yeni pozlar

Uzun bir süre sonra ekranlara dönmeye hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, yaklaşık 10 ay önce ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamıştı.
Çocuklarının yüzünü göstermeyen ve gözlerden uzak büyüten ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ'un paylaştığı kareler dikkat çekti.
Ağabeyi ve yeğeni Kurt Efe'nin fotoğrafını çeken Melisa Tatlıtuğ, paylaşımına "Halam" notunu düştü.
Ardından bir kare daha paylaşan Tatlıtuğ, bu karede de "2 Adam" ifadelerini kullandı.
Kural bozmayan Tatlıtuğ Ailesi'nin Kurt Efe'nin yüzünü göstermemesi dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda da ailesiyle İtalya'ya tatile giden Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sokakta gezintiye çıkan baba-oğulun fotoğrafı yoğun ilgi görmüştü.
Her fırsatta baba olduktan sonra hayatının değiştiğinden bahseden Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda oğlu Kurt Efe'nin kendisine benzediğini açıklamıştı.
Ünlü oyuncu, "Sarışın ve renkli gözlü. Allah İsteyen herkese nasip etsin. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor" açıklamasında bulunmuştu.