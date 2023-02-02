Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'den yeni pozlar

Stil danışmanı Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan'da oğlunu kucağına almıştı. Şimdilerde baba olmanın tadını çıkaran ünlü ismin, oğlu Kurt Efe ile yeni fotoğraflarını kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'den yeni pozlar - 1

Uzun bir süre sonra ekranlara dönmeye hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, yaklaşık 10 ay önce ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'den yeni pozlar - 2

Çocuklarının yüzünü göstermeyen ve gözlerden uzak büyüten ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'den yeni pozlar - 3

KIZ KARDEŞİ PAYLAŞTI

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ'un paylaştığı kareler dikkat çekti.

Ağabeyi ve yeğeni Kurt Efe'nin fotoğrafını çeken Melisa Tatlıtuğ, paylaşımına "Halam" notunu düştü.

Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'den yeni pozlar - 4

Ardından bir kare daha paylaşan Tatlıtuğ, bu karede de "2 Adam" ifadelerini kullandı.

Kural bozmayan Tatlıtuğ Ailesi'nin Kurt Efe'nin yüzünü göstermemesi dikkatlerden kaçmadı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'den yeni pozlar - 5

BABA-OĞUL FOTOĞRAFI

Öte yandan geçtiğimiz aylarda da ailesiyle İtalya'ya tatile giden Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sokakta gezintiye çıkan baba-oğulun fotoğrafı yoğun ilgi görmüştü.

Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'den yeni pozlar - 6

"KURT EFE SARIŞIN VE RENKLİ GÖZLÜ"

Her fırsatta baba olduktan sonra hayatının değiştiğinden bahseden Kıvanç Tatlıtuğ,  geçtiğimiz aylarda oğlu Kurt Efe'nin kendisine benzediğini açıklamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'den yeni pozlar - 7

Ünlü oyuncu, "Sarışın ve renkli gözlü. Allah İsteyen herkese nasip etsin. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor" açıklamasında bulunmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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