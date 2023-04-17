Kral Charles'ın taç giyme töreninde Prens George'a kılıç taşıma görevi

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Kral Charles, 6 Mayıs'ta Westminster Abbey'de düzenlenecek bir törenle taç giyecek.
Kral Charles'ın torunu Prens George'un dedesinin taç giyme töreni sırasında kralın Sembolik Yaveri görevini yürüten sekiz kişiden biri olacağı açıklanmıştı.
Törende kralın cübbesini taşıma görevini üstlenecek olan 9 yaşındaki Prens George'un bir başka görevinin daha olduğu ortaya çıktı.
Taht sırasında ikinci olan Prens George, dedesinin koruyucusu görevini üstlenmesinin geleneksel bir temsili olarak tören kılıcı da taşıyacak.
Prens William ve Prenses Kate'in büyük oğullarının kralın Sembolik Yaveri rolünü üstlenmesinden dolayı "çok heyecanlı ve mutlu" olduğu biliniyor.
Prens George'un yanı sıra Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın diğer çocukları Prenses Charlotte (7) ve Prens Louis (4) de 6 Mayıs'taki taç giyme töreninde yer alacak.
Üç kardeş, ebeveynleri Galler Prensi ve Prensesi ile birlikte geçit töreninde Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın arkasındaki arabada oturacak.
Westminster Abbey'deki geçit töreninde beklenen diğer kraliyet mensupları, Prenses Anne ve kocası Koramiral Sir Tim Laurence, Edinburgh Dükü Prens Edward ve Wessex Kontesi Sophie, Kent Dükü Prens Edward ve kız kardeşi Prenses Alexandra olacak.
Öte yandan, Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin Kral Charles'ın mayısta düzenlenecek olan taç giyme törenine katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Prens Harry'nin törene tek başına katılacağı bildirildi.