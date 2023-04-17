Kral Charles'ın taç giyme töreninde Prens George'a kılıç taşıma görevi

ÜÇ KARDEŞ YAN YANA OLACAK

Prens George'un yanı sıra Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın diğer çocukları Prenses Charlotte (7) ve Prens Louis (4) de 6 Mayıs'taki taç giyme töreninde yer alacak.

Üç kardeş, ebeveynleri Galler Prensi ve Prensesi ile birlikte geçit töreninde Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın arkasındaki arabada oturacak.

Westminster Abbey'deki geçit töreninde beklenen diğer kraliyet mensupları, Prenses Anne ve kocası Koramiral Sir Tim Laurence, Edinburgh Dükü Prens Edward ve Wessex Kontesi Sophie, Kent Dükü Prens Edward ve kız kardeşi Prenses Alexandra olacak.