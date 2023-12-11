Kraliçe Elizabeth'in torunu Prens Harry ve Meghan Markle'a yazdığı mektup ortaya çıktı

Mektup, Prens Harry'nin The Mail on Sunday gazetesine karşı açtığı iftira davasıyla ilgili olarak Londra'da yapılan üç günlük duruşmada yeni delillerin bir parçası olarak sunuldu.

Harry, Daily Mail ve Mail yayıncısı Associated Newspapers Ltd (ANL) şirketine karşı, güvenlik düzenlemeleriyle ilgili 2022 tarihli bir makale nedeniyle iftira davası açtı.

Prens, gazetede yayımlanan makalenin "dürüstlüğüne ve güvenilirliğine bir saldırı" olduğunu iddia ediyor.