Kraliçe Elizabeth'in torunu Prens Harry ve Meghan Markle'a yazdığı mektup ortaya çıktı
Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından, Prens Harry ve Meghan Markle'a yazdığı mektup ortaya çıktı. Harry, mektubu iftira davasında kanıt olarak sundu.
Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından, Prens Harry ve Meghan Markle'a yazdığı mektup ortaya çıktı.
Prens Harry, 8 Eylül 2022'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi'nin mektubunu, The Mail on Sunday gazetesi aleyhine açtığı iftira davasında Yüksek Mahkeme'ye delil olarak sundu.