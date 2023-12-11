Kraliçe Elizabeth'in torunu Prens Harry ve Meghan Markle'a yazdığı mektup ortaya çıktı

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından, Prens Harry ve Meghan Markle'a yazdığı mektup ortaya çıktı. Harry, mektubu iftira davasında kanıt olarak sundu.

Kraliçe Elizabeth'in torunu Prens Harry ve Meghan Markle'a yazdığı mektup ortaya çıktı - 1

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından, Prens Harry ve Meghan Markle'a yazdığı mektup ortaya çıktı.

Prens Harry, 8 Eylül 2022'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi'nin mektubunu, The Mail on Sunday gazetesi aleyhine açtığı iftira davasında Yüksek Mahkeme'ye delil olarak sundu.

N-LIFE HABERLERİ

Kraliçe Elizabeth'in torunu Prens Harry ve Meghan Markle'a yazdığı mektup ortaya çıktı - 2

96 yaşında hayata veda eden Kraliçe'nin mektupta, torunu Harry ve eşi Meghan Markle için "aşırılıkçılara karşı etkili güvenlik sağlanmaya devam edilmesinin zorunlu" olduğunu söylediği görüldü.

Elizabeth'in özel sekreteri Sir Edward Young tarafından yazılan mehtup, Ocak 2020'deki Sandringham Zirvesi'nin ardından İngiltere kabine sekreteri Sir Mark Sedwill'e gönderildi. Bu zirvede kraliyet ailesi, o yıl görevlerinden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle'ın geleceklerine dair görüştü.

Kraliçe Elizabeth'in torunu Prens Harry ve Meghan Markle'a yazdığı mektup ortaya çıktı - 3

Mektupta, "Sussex Dükü ve Düşesi'nin güvende kalmasının Majesteleri ve ailesi için büyük önem taşıdığını çok iyi anlayacaksınız" ifadesi yer alıyordu.

Kraliçe adına yazılan mektupta ayrıca “Dük'ün kraliyet ailesinde doğması nedeniyle kamuya açık profili, askerlik hizmeti, Düşes'in kendi bağımsız profili ve Sussex ailesinin aşırılık yanlıları tarafından hedef alındığına dair geçmişi göz önüne alındığında, aileye etkili güvenlikle destek sağlamaya devam edilmesi zorunludur” ifadesi dikkat çekti.

Kraliçe Elizabeth'in torunu Prens Harry ve Meghan Markle'a yazdığı mektup ortaya çıktı - 4

Mektup, Prens Harry'nin The Mail on Sunday gazetesine karşı açtığı iftira davasıyla ilgili olarak Londra'da yapılan üç günlük duruşmada yeni delillerin bir parçası olarak sunuldu.

Harry, Daily Mail ve Mail yayıncısı Associated Newspapers Ltd (ANL) şirketine karşı, güvenlik düzenlemeleriyle ilgili 2022 tarihli bir makale nedeniyle iftira davası açtı.

Prens, gazetede yayımlanan makalenin "dürüstlüğüne ve güvenilirliğine bir saldırı" olduğunu iddia ediyor.

Kraliçe Elizabeth'in torunu Prens Harry ve Meghan Markle'a yazdığı mektup ortaya çıktı - 5

Devam eden davada sunulan kanıtlar, Sussex Dükü ve Düşesi'nin kraliyet ailesinden aldığı maddi desteğin, kraliyet görevlerinden ayrılıp Amerika'ya taşınmaya karar verdikten sonra durup durmadığına dair soruları gündeme getiriyor.

Kraliçe Elizabeth'in torunu Prens Harry ve Meghan Markle'a yazdığı mektup ortaya çıktı - 6

Meghan ve Harry çiftinin, 2020'de finansal bağımsızlıklarını ilan ettikten sonra kraliyetten destek almaları İngiltere'de gündem olmuştu. Prens Harry’nin ailesiyle finansal bağını kestiğini açıklamasına rağmen, o dönem henüz prens olan babası Charles’ın, Megxit'i takip eden aylarda Harry ve ailesine önemli miktarda para ödediği ortaya çıkmıştı.

Kraliçe Elizabeth'in torunu Prens Harry ve Meghan Markle'a yazdığı mektup ortaya çıktı - 7

2021'de ilk kez halka açıklanan kraliyet hesapları, Kral Charles’ın, iki oğlunu ve ailelerini desteklemek için kullanılan 4.4 milyon sterlinlik Clarence House bütçesinden bir önceki yılın yazına kadar Harry ve Meghan çiftini finanse etmeye devam ettiğini gösteriyordu. Bu durum, Prens Harry'nin Oprah Winfrey'e Nisan 2021'de verdiği sansasyonel röportajda, 2020'nin ilk çeyreğinde ailesinden mali destek almayı bıraktığı açıklamasıyla çelişiyordu. Hatta Harry, eşiyle geçimlerinin, annesinden kalanlara indirgendiğini iddia etmişti.

Kraliçe Elizabeth'in torunu Prens Harry ve Meghan Markle'a yazdığı mektup ortaya çıktı - 8

Bağımsız olarak denetlenen hesaplardan açıkça anlaşılan, Harry ve Meghan'ın 2020 Mart ayının sonunda monarşiden resmen ayrılmalarına rağmen Charles'ın Cornwall Dükalığı gelirinden para alıyor olduklarıydı.

Kraliçe Elizabeth'in torunu Prens Harry ve Meghan Markle'a yazdığı mektup ortaya çıktı - 9

Clarence House sözcüsü, yaptığı açıklamada, “Hepimizin hatırlayacağı gibi Ocak 2020'de Dük ve Düşes, kraliyet ailesinden uzaklaşacaklarını açıkladığında, Dük finansal olarak bağımsız olmak için çalışacaklarını söyledi. Charles bu geçişte onları desteklemek için önemli bir meblağ ayırdı. Bu fon geçen 2020 yazında kesildi. Çift artık mali açıdan bağımsız” demişti.

DAHA FAZLA GÖSTER