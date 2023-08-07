Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid tedavi sürecini paylaştı

"ANNEME MİNNETTARIM"

"Acı çeken küçük ben, kendinden vazgeçmediğim için yetişkin benle gurur duyardı" diyen güzel model şunları söyledi:

"Tüm tıbbi kayıtlarımı tuttuğu, yanımda olduğu, yanımdan hiç ayrılmadığı, koruduğu, desteklediği ama en önemlisi tüm bunlar boyunca bana inandığı için anneme minnettarım. Bu durumda yaşamak, kendimi, ailemi ve beni destekleyen insanları gururlandırmaya çalışırken zamanla ve çalıştıkça daha da kötüleşmek, beni gerçekten açıklayamayacağım şekilde etkiledi. Etrafımdaki en büyük nimetler, imtiyazlar, fırsatlar, sevgiyle bu kadar üzgün ve hasta olmak muhtemelen şimdiye kadarki en kafa karıştırıcı şeydi.



Hepinize ifade etmek istediğim bir şey var:



1: Ben iyiyim ve endişelenmenize gerek yok,

2: Dünya için hiçbir şeyi değiştirmezdim.



Tüm bunları tekrar yaşamak zorunda kalsaydım, buraya gelmek için, şu anda içinde bulunduğum bu ana, hepinizle birlikte, sonunda sağlıklı olmak için, hepsini tekrar yapardım. Beni bugün olduğum kişi yaptı."