Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid tedavi sürecini paylaştı
Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen Bella Hadid, Lyme hastalığı ile mücadele ediyordu. Uzun süredir sosyal medyadan uzak olan Hadid, tedavi sürecini takipçileriyle paylaştı.
Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, bir süredir mesleğine ara vermişti, ünlü modelin Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.