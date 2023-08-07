Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid tedavi sürecini paylaştı

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen Bella Hadid, Lyme hastalığı ile mücadele ediyordu. Uzun süredir sosyal medyadan uzak olan Hadid, tedavi sürecini takipçileriyle paylaştı.

Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid tedavi sürecini paylaştı - 1

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, bir süredir mesleğine ara vermişti, ünlü modelin Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid tedavi sürecini paylaştı - 2

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bella Hadid, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla tedavi sürecini paylaştı.

Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid tedavi sürecini paylaştı - 3

"ANNEME MİNNETTARIM"

"Acı çeken küçük ben, kendinden vazgeçmediğim için yetişkin benle gurur duyardı" diyen güzel model şunları söyledi:

"Tüm tıbbi kayıtlarımı tuttuğu, yanımda olduğu, yanımdan hiç ayrılmadığı, koruduğu, desteklediği ama en önemlisi tüm bunlar boyunca bana inandığı için anneme minnettarım. Bu durumda yaşamak, kendimi, ailemi ve beni destekleyen insanları gururlandırmaya çalışırken zamanla ve çalıştıkça daha da kötüleşmek, beni gerçekten açıklayamayacağım şekilde etkiledi. Etrafımdaki en büyük nimetler, imtiyazlar, fırsatlar, sevgiyle bu kadar üzgün ve hasta olmak muhtemelen şimdiye kadarki en kafa karıştırıcı şeydi.

Hepinize ifade etmek istediğim bir şey var:

1: Ben iyiyim ve endişelenmenize gerek yok,
2: Dünya için hiçbir şeyi değiştirmezdim.

Tüm bunları tekrar yaşamak zorunda kalsaydım, buraya gelmek için, şu anda içinde bulunduğum bu ana, hepinizle birlikte, sonunda sağlıklı olmak için, hepsini tekrar yapardım. Beni bugün olduğum kişi yaptı."

Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid tedavi sürecini paylaştı - 4

Hadid, sözlerine "Evren en acı ve güzel şekilde işliyor ama şunu söylemeliyim ki mücadele edersen düzelir. Söz veriyorum. Bir adım uzaklaş, güçlü ol, yoluna inan, doğrularına yürü ve bulutlar temizlenmeye başlar. Hayata bakış açım için o kadar şükrediyorum ki, bu 100'den fazla günlük Lyme, kronik hastalık, koenfeksiyon tedavisi, neredeyse 15 yıllık görünmez acı, her şeye değdi ki, yapabiliyorsam, dolu bir bardaktan sevgi yaymak ve olmak için bir ömür geçireceğim" diye devam etti.

Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid tedavi sürecini paylaştı - 5

"İlk defa gerçekten kendim olabiliyorum" diyen ünlü model, "Elimden gelen en pozitif resimleri seçmeye çalıştım çünkü bu deneyim ne kadar acı olsa da, sonuç yeni arkadaşlar, yeni vizyonlar ve yeni bir beyinle dolu hayatımın en aydınlatıcı deneyimi oldu" şeklinde konuştu.

Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid tedavi sürecini paylaştı - 6

"GERİ DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYOR"

Birkaç gün önce kardeşi Bella Hadid ile defilede çekilen eski bir fotoğrafını paylaşan Gigi Hadid, “Geri dönmek için sabırsızlanıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid tedavi sürecini paylaştı - 7

Gigi Hadid, sözlerine "Geçen haftaki bu gönderiye değinmek istiyorum. Bella, Lyme hastalığı için uzun ve yoğun bir tedaviyi yeni bitirdi. (Bazılarının, gelecek sezon şovlara geri döneceği sözü olarak görevimi almasını istemedim.) Onunla çok gurur duyuyorum ve kendini ne zaman hazır hissederse geri dönüşü için can atıyorum" diye devam etmişti.

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