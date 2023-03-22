Madonna çocuklarının uyması gereken 5 kuralı paylaştı

Kariyerinin 40. yılını kutlamak için "The Celebration Tour” adındaki dünya turnesine çıkmaya hazırlanan Madonna, çocuklarının uymasını istediği beş kuralı açıkladı.
Sosyal medya hesabında paylaşım yapan 64 yaşındaki yıldız, beş ev kuralını kara tahtada listelediği bir fotoğrafı internete yükledi.
Tahtadaki ilk kural "Gülümse" iken "Mutlu Ol", "Başkalarını dinle", "Kibar konuş" ve "Elindekilerle yetin" diğer kurallar arasında yer aldı.
Popun Kraliçesi'nin Lourdes Leon, Ritchie, David Banda Ciccone, Mercy James Ciccone, Estere ve Stelle Ciccone adında 6 çocuğu bulunuyor.
Daha önce Vanity Fair dergisine konuşan yılldız, "kendisi gibi bir anne"yle büyümenin çocukları için zorlayıcı olduğunu bildiğini söylemişti. Şarkıcı "Ne olursa olsun, kim olursanız olun, çocuk sahibi olmak ve çocuk yetiştirmek bir sanattır" demişti.
Müzik dünyasının en ünlü prodüktörlerinden Max Martin ile güçlerini birleştiren şarkıcı, “When in Doubt go to Work" adlı şarkısını hayranlarıyla paylaşmaya hazırlanıyor.
Daha önce Britney Spears, Taylor Swift, Katy Perry, Ariana Grande ve Celine Dion gibi isimlerle çalışan Martin, bu sefer Madonna için şarkı hazırlayacak.