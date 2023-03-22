Madonna çocuklarının uyması gereken 5 kuralı paylaştı

Popun Kraliçesi'nin Lourdes Leon, Ritchie, David Banda Ciccone, Mercy James Ciccone, Estere ve Stelle Ciccone adında 6 çocuğu bulunuyor.

Daha önce Vanity Fair dergisine konuşan yılldız, "kendisi gibi bir anne"yle büyümenin çocukları için zorlayıcı olduğunu bildiğini söylemişti. Şarkıcı "Ne olursa olsun, kim olursanız olun, çocuk sahibi olmak ve çocuk yetiştirmek bir sanattır" demişti.