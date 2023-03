Madonna çocuklarının uyması gereken 5 kuralı paylaştı

YENİ ŞARKI GELİYOR

Müzik dünyasının en ünlü prodüktörlerinden Max Martin ile güçlerini birleştiren şarkıcı, “When in Doubt go to Work" adlı şarkısını hayranlarıyla paylaşmaya hazırlanıyor.

Daha önce Britney Spears, Taylor Swift, Katy Perry, Ariana Grande ve Celine Dion gibi isimlerle çalışan Martin, bu sefer Madonna için şarkı hazırlayacak.