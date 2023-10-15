Madonna ertelenen dünya turnesine başladı: Çocuklarım daima beni kurtarıyor
Turne provasındayken ciddi bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi gören ve ölümden dönen Madonna, ertelediği dünya turnesine dün başladı. Hastalık sürecini anlatan "pop müziğin kraliçesi", "Çocuklarım oradaydı ve çocuklarım her zaman beni kurtarıyor" diye konuştu.
Madonna, 15 Temmuz'da başlayacak olan "Celebration" (Kutlama) adlı turnesine kısa bir süre kala ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi görmüştü.
Haziran ayındaki dünya turnesi provasının ortasında hastanede tedavi altına alınan Madonna, adeta ölümden döndü. Yoğun bakım sürecinde, sanatçının ailesi durumun çok ciddi olduğunu, günler boyunca onu kaybedeceklerine inandıklarını ve kendilerini en kötü habere hazırladıklarını söylemişti. 64 yaşındaki "pop müziğin kraliçesi" haziran ayının sonunda hastaneden taburcu edildi ve bir süre de evde tedavi görmesinin ardından tamamen iyileşti. Hastalık nedeniyle ertelenen turne için büyük gün geldi.