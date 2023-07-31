Madonna: Hayatta olduğum için şanslı hissediyorum

New York'ta otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan Madonna, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüş daha sonra taburcu edilmişti. Tedavisine evde devam edilen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

Madonna: Hayatta olduğum için şanslı hissediyorum - 1

"Popun Kraliçesi" olarak bilinen Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıktan sonra haziran ayının son haftasında yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti. Ardından taburcu edilerek tedavisine evde devam edilen 64 yaşındaki pop yıldızı, ilk kez New York sokaklarında görüntülenmişti.

Son olarak sosyal medya hesabında dans ettiği anları paylaşan ikonik şarkıcı, Instagram hesabından yeni bir teşekkür mesajı paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Madonna: Hayatta olduğum için şanslı hissediyorum - 2

Şarkıcı "Aile ve arkadaşların sevgisi en iyi ilaçtır" diyerek çocuklarıyla birlikte olduğu kareleri yayınladı.

Madonna: Hayatta olduğum için şanslı hissediyorum - 3

Madonna, “Anne olarak kendinizi çocuklarınızın ihtiyaçlarına kaptırıp, hep siz veriyormuşsunuz gibi hissedebiliyorsunuz… Ama işler kötüleştiğinde, onlar gerçekten benim yanımda oldular. Onların daha önce hiç görmediğim yanlarını gördüm. Onların varlığı her şeyi değiştirdi" dedi.

Madonna: Hayatta olduğum için şanslı hissediyorum - 4

"HAYATTA OLDUĞUM İÇİN ŞANSLI HİSSEDİYORUM”

Kendisine gönderilen bir hediyeyi gördüğünde ağladığını belirten yıldız "Hayatta olduğum için şanslı hissediyorum” dedi.

Madonna: Hayatta olduğum için şanslı hissediyorum - 5

Madonna, dans ettiği videoyu paylaştığında ise 

 "Vücumu hareket ettirebilmek ve biraz dans edebilmek beni dünyadaki en şanslı yıldız gibi hissettiriyor" demişti.

"Luckiest Star" (En Şanslı Yıldız) şarkıcının Madonna adlı albümünün öne çıkan parçalarından.

Madonna: Hayatta olduğum için şanslı hissediyorum - 6

İLK AÇIKLAMASI

Hayranlarını korkutan Madonna, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımla takipçilerine son durumu hakkında bilgi vermişti. Sözlerine "Pozitif enerjiniz, dualarınız, şifa ve cesaret verici sözleriniz için teşekkür ederim. Sevginizi hissettim. İyileşme yolundayım ve hayatımdaki tüm nimetler için inanılmaz derecede minnettarım" diyerek başlayan şarkıcı; şöyle devam etti:

"Hastanede uyandığımda ilk aklıma gelen şey çocuklarım oldu. İkinci düşüncem ise turum için bilet alan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemediğimdi. Ayrıca turdaki şovumu oluşturmak için son birkaç aydır benimle birlikte yorulmadan çalışan insanları da yüzüstü bırakmak istemedim. Şu anda sağlığıma ve güçlenmeye odaklanmış durumdayım ve sizi temin ederim ki en kısa zamanda sizlerle birlikte olacağım. Şu anki plan, turnenin Kuzey Amerika ayağını yeniden planlamak ve Ekim ayında Avrupa'da başlamak. İlginiz ve desteğiniz için ne kadar minnettar olsam azdır. Sevgiler, M."

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