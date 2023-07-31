Madonna: Hayatta olduğum için şanslı hissediyorum
New York'ta otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan Madonna, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüş daha sonra taburcu edilmişti. Tedavisine evde devam edilen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında sağlık durumuna dair açıklama yaptı.
"Popun Kraliçesi" olarak bilinen Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıktan sonra haziran ayının son haftasında yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti. Ardından taburcu edilerek tedavisine evde devam edilen 64 yaşındaki pop yıldızı, ilk kez New York sokaklarında görüntülenmişti.
Son olarak sosyal medya hesabında dans ettiği anları paylaşan ikonik şarkıcı, Instagram hesabından yeni bir teşekkür mesajı paylaştı.