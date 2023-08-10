Madonna sevgilisinin boks şampiyonluğunu kutladı
Madonna, ölümden döndüğü yoğun bakım tedavisi sonrası soluğu sevgilisinin boks maçında aldı. "Pop müziğin kraliçesi", sevgilisinin şampiyonluğunu kutladı.
Madonna, tamamen iyileştiğini kanıtlayan yeni fotoğraflarıyla gündemde. Yoğun bakımda tedavi gören ve ölümden dönen 64 yaşındaki "pop müziğin kraliçesi", boksör sevgilisinin şampiyonluğunu kutladığını gösteren pozlar verdi.
"Ciddi bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle tedavi gören Madonna, hastalık sonrası sevgilisiyle ilk kez görülmüş oldu.