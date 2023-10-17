Madonna turneye sorunlu başladı: 10 milyon TL ceza

Dünya turnesinin ikinci gününde konseri erken bitirdiği için hayranlarının tepkisiyle karşılaşan Madonna, müzik yasağı saatini aştığı için 300 bin sterlin (10 milyon TL) para cezası ödemek zorunda kaldı.

Madonna turneye sorunlu başladı: 10 milyon TL ceza - 1

Madonna, "Celebration" (Kutlama) adlı dünya turnesine sorunlu başladı. Pazar günü Londra'daki O2 Arena'da verdiği konserde müzik yasağını deldiği için şimdi 300 bin sterlin (10 milyon TL) para cezasıyla karşı karşıya.

65 yaşındaki "pop müziğin kraliçesi", pazar günü konseri 22.30'da bitirmesi gerekirken 23.00'te bitirmişti. Ancak konsere geç çıktığı için yasak saatini aşmasına rağmen gösteriyi aniden bitirmiş ve konser listesindeki dört şarkıyı söyleyememişti. Konserin yarıda kesilmesi hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Madonna turneye sorunlu başladı: 10 milyon TL ceza - 2

Gösterinin, arenadaki etkinliklerin pazartesi ile cumartesi günleri arası en geç 23.00 ve pazar günü en geç 22.30'a kadar biteceğini belirten yasağı aştığı için yarıda kesildiği düşünülüyor.

Konserini kısa kesmesine rağmen Madonna yine de süreyi 30 dakika aştı. Programın geç saatte sonlandırılması Madonna'nın toplam 300 bin sterlin para cezasına çarptırılması anlamına geliyor.

Madonna turneye sorunlu başladı: 10 milyon TL ceza - 3

Öfkeli hayranlar, Madonna'nın sahneye zamanında çıkması halinde iki saatlik gösterisini tamamlayabileceğini, ancak onu sahnede görebilmek için saat 21.00'e kadar beklediklerini belirtti.

Madonna turneye sorunlu başladı: 10 milyon TL ceza - 4

Konser sonrası sosyal medyadan Madonna'yı eleştiri yağmuruna tutan müzikseverler, konserin yarıda kesilmesinden dolayı bilet paralarının iade edilmesini istedi. Seyirciler, konser için 1300 sterline (44 bin TL) kadar para ödemişti.

Madonna turneye sorunlu başladı: 10 milyon TL ceza - 5

Haziran ayında geçirdiği ciddi bakteriyel enfeksiyon nedeniyle bir süre yoğun bakımda tedavi gören ve bu nedenle dünya turnesini erteleyen Madonna, "Celebratin" (Kutlama) adını verdiği turnesine cumartesi günü başlamıştı.

Madonna turneye sorunlu başladı: 10 milyon TL ceza - 6

15 Temmuz'da başlaması planlanan, ancak ölümden döndüğü hastalığı nedeniyle 14 Ekim'e ertelenen turnenin ilk ayağı İngiltere'nin başkenti Londra oldu.

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