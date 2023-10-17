Madonna turneye sorunlu başladı: 10 milyon TL ceza

Gösterinin, arenadaki etkinliklerin pazartesi ile cumartesi günleri arası en geç 23.00 ve pazar günü en geç 22.30'a kadar biteceğini belirten yasağı aştığı için yarıda kesildiği düşünülüyor.

Konserini kısa kesmesine rağmen Madonna yine de süreyi 30 dakika aştı. Programın geç saatte sonlandırılması Madonna'nın toplam 300 bin sterlin para cezasına çarptırılması anlamına geliyor.