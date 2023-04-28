Madonna'dan 35 yaş küçük sevgilisiyle mutluluk pozları

"Popun Kraliçesi" olarak anılan 64 yaşındaki Madonna, 29 yaşındaki boksör sevgilisi Josh Popper ile yeni pozlarını Instagram'dan paylaştı.
Ünlü şarkıcı ve genç sevgilisi, Labeque kardeşler Katia ve Marielle'in New York'taki piyano resitaline gitti.
Maskülen kıyafetiyle dikkat çeken Madonna, içeride olmasına rağmen siyah gözlüklerini çıkarmamayı tercih etti.
Genç boksör ise kot pantolon ve beyaz tişörtüyle objektiflere poz verdi.
Öte yandan Madonna, Popper ile ilişkisini yüzleri kapalıyken çekilen bu pozu paylaşarak ilan etmişti.
Müzik dünyasının en ünlü prodüktörlerinden Max Martin ile güçlerini birleştiren şarkıcı, “When in Doubt go to Work" adlı şarkısını hayranlarıyla paylaşmaya hazırlanıyor.
Daha önce Britney Spears, Taylor Swift, Katy Perry, Ariana Grande ve Celine Dion gibi isimlerle çalışan Martin, bu sefer Madonna için şarkı hazırlayacak.