Madonna'dan 35 yaş küçük sevgilisiyle mutluluk pozları

Pop müziğin ikonik ismi Madonna, kendisinden 35 yaş küçük boksör sevgilisi Josh Popper ile piyano resitaline gitti. Ünlü isim, genç sevgilisiyle olan fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Madonna'dan 35 yaş küçük sevgilisiyle mutluluk pozları - 1

"Popun Kraliçesi" olarak anılan 64 yaşındaki Madonna, 29 yaşındaki boksör sevgilisi Josh Popper ile yeni pozlarını Instagram'dan paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Madonna'dan 35 yaş küçük sevgilisiyle mutluluk pozları - 2

RESİTALE GİTTİLER

Ünlü şarkıcı ve genç sevgilisi, Labeque kardeşler Katia ve Marielle'in New York'taki piyano resitaline gitti.

Madonna'dan 35 yaş küçük sevgilisiyle mutluluk pozları - 3

Maskülen kıyafetiyle dikkat çeken Madonna, içeride olmasına rağmen siyah gözlüklerini çıkarmamayı tercih etti.

Genç boksör ise kot pantolon ve beyaz tişörtüyle objektiflere poz verdi.

Madonna'dan 35 yaş küçük sevgilisiyle mutluluk pozları - 4

Öte yandan Madonna, Popper ile ilişkisini yüzleri kapalıyken çekilen bu pozu paylaşarak ilan etmişti.

Madonna'dan 35 yaş küçük sevgilisiyle mutluluk pozları - 5

YENİ ŞARKI GELİYOR

Müzik dünyasının en ünlü prodüktörlerinden Max Martin ile güçlerini birleştiren şarkıcı, “When in Doubt go to Work" adlı şarkısını hayranlarıyla paylaşmaya hazırlanıyor.

Daha önce Britney Spears, Taylor Swift, Katy Perry, Ariana Grande ve Celine Dion gibi isimlerle çalışan Martin, bu sefer Madonna için şarkı hazırlayacak.

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