Madonna'nın hastalanmadan saatler önceki gizli projesi ortaya çıktı

"KATY PERRY İLE STÜDYODAYDI"

Madonna'nın, otel odasında tepkisiz halde bulunmasından saatler önce Katy Perry ile şarkı kaydettiği öne sürüldü.

The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, "Madonna, Katy'ye uzun zamandır hayranlık duyuyor ve daha önce birlikte çalıştılar ama hiçbir zaman gerçekten bir şey ortaya koymayı başaramadılar. Madonna hem müziğinin hem de dünya turnesinin rakipsiz olduğundan emin olmak için gece gündüz çalışıyor. Şimdi her şey askıya alındı ama yoğun bakıma alınmadan sadece saatler önce Katy ile stüdyoda olması, kendini iyi hissetmemesine rağmen çalışmaya ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor" dedi.