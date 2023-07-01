Madonna'nın hastalanmadan saatler önceki gizli projesi ortaya çıktı

Pop müziğin dünyaca ünlü yıldızı Madonna'nın yoğun bakıma alınmadan saatler önce, bir başka ünlü sanatçıyla gizli projesini hayata geçirmekte olduğu öğrenildi.

Madonna'nın hastalanmadan saatler önceki gizli projesi ortaya çıktı - 1

"Pop müziğin kraliçesi" Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıktan sonra bu hafta başında yoğun bakıma alındı. 64 yaşındaki dünyaca ünlü Amerikalı yıldız, yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi ve tedavisine evde devam ediliyor.

Ünlü sanatçı hastalanmadan önce, yaklaşan dünya turnesi için prova yapıyordu. 15 Temmuz’da başlaması planlanan turnesi ve diğer projeleri belirsiz bir süreye kadar ertelendi.

Ancak Madonna'nın hastalanma sürecinde, gizli tuttuğu başka bir önemli müzik olayının içinde olduğu da öğrenildi. Buna göre "pop kraliçesi", arkadaşıyla bir işbirliğine hazırlanıyordu.

N-LIFE HABERLERİ

Madonna'nın hastalanmadan saatler önceki gizli projesi ortaya çıktı - 2

"KATY PERRY İLE STÜDYODAYDI"

Madonna'nın, otel odasında tepkisiz halde bulunmasından saatler önce Katy Perry ile şarkı kaydettiği öne sürüldü.

The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, "Madonna, Katy'ye uzun zamandır hayranlık duyuyor ve daha önce birlikte çalıştılar ama hiçbir zaman gerçekten bir şey ortaya koymayı başaramadılar. Madonna hem müziğinin hem de dünya turnesinin rakipsiz olduğundan emin olmak için gece gündüz çalışıyor. Şimdi her şey askıya alındı ama yoğun bakıma alınmadan sadece saatler önce Katy ile stüdyoda olması, kendini iyi hissetmemesine rağmen çalışmaya ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor" dedi.

Madonna'nın hastalanmadan saatler önceki gizli projesi ortaya çıktı - 3

Menajeri Guy Oseary, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Madonna'nın tüm projelerinin durdurulduğunu söyleyerek, "Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız" demişti.

Madonna'nın hastalanmadan saatler önceki gizli projesi ortaya çıktı - 4

Madonna'nın 35 şehri kapsayan dünya turnesi için günde 12 saat çalıştığı belirtildi. Kaynaklar, ünlü sanatçının şovunu mükemmelleştirmek için her şeyini ortaya koyduğunu söyledi. Ünlü sanatçı, onu dünya çapında bir yıldız yapan single’ı "Holiday"in piyasaya çıkmasının 40. yılında, uzun bir aradan sonra ilk kez stadyum konserleri vermeye hazırlanıyordu.

Madonna'nın hastalanmadan saatler önceki gizli projesi ortaya çıktı - 5

"KENDİMİZİ EN KÖTÜSÜNE HAZIRLADIK"

Ölümden dönen ünlü şarkıcının ailesi, geçen cumartesi gününden beri saklı tutulan durumla ilgili ilk açıklamayı önceki gün yapmıştı.

Madonna’nın aile üyeleri durumun çok ciddi olduğunu, günler boyunca onu kaybedeceklerine inandıklarını ve kendilerini en kötü habere hazırladıklarını söylemişti.

Şarkıcının durumunun ciddi oluşundan dolayı hastalık haberini bir süre saklı tuttuklarını söyleyen aile, onun mesleğini ve kariyerini kendi sağlığının bile önünde tuttuğunu ve bunun ölümcül hale gelmesinden korktuklarını açıklamıştı.

Madonna'nın hastalanmadan saatler önceki gizli projesi ortaya çıktı - 6

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Kendini hala genç, üstelik de yenilmez sanıyor. Ancak böyle değil. Onu gerçekten kaybedeceğimize inandığımız çok zor birkaç gün geçirdik. Madonna’nın ucunda ölüm bile olsa ününü ve kariyerini sağlığı dahil her şeyin önüne koyacağından korkuyoruz” denilmişti.

Madonna'nın hastalanmadan saatler önceki gizli projesi ortaya çıktı - 7

Madonna'nın 26 yaşında Lourdes, 22 yaşında Rocco, 17 yaşında David ve Mercy, 10 yaşındaki ikizleri Stella ve Estere olmak üzere 6 çocuğu var. Ünlü sanatçı, Carlos Leon’dan olan kızı Lourdes ve Guy Ritchie’yle evliliğinden doğan oğlu Rocco dışındaki çocuklarını evlat edinmişti.

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