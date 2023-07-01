Madonna'nın hastalanmadan saatler önceki gizli projesi ortaya çıktı
Pop müziğin dünyaca ünlü yıldızı Madonna'nın yoğun bakıma alınmadan saatler önce, bir başka ünlü sanatçıyla gizli projesini hayata geçirmekte olduğu öğrenildi.
"Pop müziğin kraliçesi" Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıktan sonra bu hafta başında yoğun bakıma alındı. 64 yaşındaki dünyaca ünlü Amerikalı yıldız, yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi ve tedavisine evde devam ediliyor.
Ünlü sanatçı hastalanmadan önce, yaklaşan dünya turnesi için prova yapıyordu. 15 Temmuz’da başlaması planlanan turnesi ve diğer projeleri belirsiz bir süreye kadar ertelendi.
Ancak Madonna'nın hastalanma sürecinde, gizli tuttuğu başka bir önemli müzik olayının içinde olduğu da öğrenildi. Buna göre "pop kraliçesi", arkadaşıyla bir işbirliğine hazırlanıyordu.