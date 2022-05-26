Manchester United’ın oyuncusu Marcus Rashford ve çocukluk aşkı Lucia Loi nişanlandı

Haberler - ntv.com.tr | 26.05.2022 - 10:41
Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford kız arkadaşı Lucia Loi ile nişanlandı.
Yakın zamanda evlenmeye hazırlanan çiftin, birbirlerinin çocukluk aşkı olduğu biliniyor.
24 yaşındaki Rashford, sevgilisi Loi ile resmi olarak nişanlandığını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
Yıldız oyuncu, kız arkadaşıyla beyaz çiçekler ve mumlar içerisinde hazırlanan davette birbirilerini öperken çekildikleri fotoğrafı, “24.05.22” notuyla paylaştı.
Rashford’un paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, oyuncunun takım arkadaşları da gönderiye, “İkiniz için de çok mutluyum”, “İkinize de büyük tebrikler kardeşim” gibi yorumlar yaptılar.
Çifte yakın kaynaklara göre Rashford, kız arkadaşına uzun bir süredir evlenme teklifi etmeyi planlıyordu ve teklif, ikilinin Hollywood tatili sırasında gerçekleşti.
İkili, süpriz teklif sonrası oyuncunun takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek kutlama yaptı.
Yakın zamanda evlenmeye hazırlanan Rashford ve Loi 15 yaşından bu yana sevgili.