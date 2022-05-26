Manchester United’ın oyuncusu Marcus Rashford ve çocukluk aşkı Lucia Loi nişanlandı

Haberler - ntv.com.tr | 26.05.2022 - 10:41

Manchester United’da oynayan İngiliz futbolcu Marcus Rashford, çocukluk aşkı Lucia Loi ile nişanlandı. Çift, yakın zamanda evlenmeye hazırlanıyor.

Manchester United’ın oyuncusu Marcus Rashford ve çocukluk aşkı Lucia Loi nişanlandı - 1

'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford kız arkadaşı Lucia Loi ile nişanlandı.

Yakın zamanda evlenmeye hazırlanan çiftin, birbirlerinin çocukluk aşkı olduğu biliniyor.

Manchester United’ın oyuncusu Marcus Rashford ve çocukluk aşkı Lucia Loi nişanlandı - 2

24 yaşındaki Rashford, sevgilisi Loi ile resmi olarak nişanlandığını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Yıldız oyuncu, kız arkadaşıyla beyaz çiçekler ve mumlar içerisinde hazırlanan davette birbirilerini öperken çekildikleri fotoğrafı, “24.05.22” notuyla paylaştı.

Manchester United’ın oyuncusu Marcus Rashford ve çocukluk aşkı Lucia Loi nişanlandı - 3

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Rashford’un paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, oyuncunun takım arkadaşları da gönderiye, “İkiniz için de çok mutluyum”, “İkinize de büyük tebrikler kardeşim” gibi yorumlar yaptılar.

Manchester United’ın oyuncusu Marcus Rashford ve çocukluk aşkı Lucia Loi nişanlandı - 4

HOLLYWOOD TATİLİNDE TEKLİF ETTİ

Çifte yakın kaynaklara göre Rashford, kız arkadaşına uzun bir süredir evlenme teklifi etmeyi planlıyordu ve teklif, ikilinin Hollywood tatili sırasında gerçekleşti.

Manchester United’ın oyuncusu Marcus Rashford ve çocukluk aşkı Lucia Loi nişanlandı - 5

İkili, süpriz teklif sonrası oyuncunun takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek kutlama yaptı.

Yakın zamanda evlenmeye hazırlanan Rashford ve Loi 15 yaşından bu yana sevgili.

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