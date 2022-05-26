Manchester United’ın oyuncusu Marcus Rashford ve çocukluk aşkı Lucia Loi nişanlandı

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Rashford’un paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, oyuncunun takım arkadaşları da gönderiye, “İkiniz için de çok mutluyum”, “İkinize de büyük tebrikler kardeşim” gibi yorumlar yaptılar.