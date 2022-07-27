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Mark Zuckerberg evini 555 milyon TL'ye sattı

Haberler | 27.07.2022 - 10:45

Facebook'un kurucusu ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, San Francisco'daki evini rekor fiyata sattı. Zuckerberg'in malikanesi 31 milyon dolara (555 milyon TL) alıcı buldu.

Mark Zuckerberg evini 555 milyon TL'ye sattı - 1

Meta CEO’su , ABD’deki evini, bu yıl şehirdeki en pahalı satış olan 31 milyon dolara (Yaklaşık 555 milyon TL) sattı.


Mark Zuckerberg evini 555 milyon TL'ye sattı - 2

38 yaşındaki Zuckerberg’in, Kasım 2012’de aldığı eve 10 milyon dolar ödemişti.


Mark Zuckerberg evini 555 milyon TL'ye sattı - 3

Dolores Park’ın dışındaki tenha Liberty Hill semtinde bulunan malikane, 7 bin metrekareden oluşuyor ve Zuckerberg San Francisco General Hospital ve Trauma Center’a yakın olma özelliği taşıyordu.


Mark Zuckerberg evini 555 milyon TL'ye sattı - 4

Ev 1928 yılında inşa edildi ve çeyrek dönümlük bir arazi üzerinde bulunuyor.


Mark Zuckerberg evini 555 milyon TL'ye sattı - 5

Zuckerberg'in Silikon Vadisi, Tahoe Gölü ve Hawaii’de de servet değerinde mülkleri bulunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

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