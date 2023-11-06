Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Babamı baştan çizmeliyim demek ki

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızlarından Duygu Nebioğlu, babasının resmini paylaşarak "Babamı baştan çizmeliyim demek ki" ifadelerini kullandı.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Babamı baştan çizmeliyim demek ki - 1

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Akpınar'ın 35 yaşındaki ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, açtığı babalık davasını kazandı.

Tek yumurta ikizleri, Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alınmıştı ve ardından Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Babamı baştan çizmeliyim demek ki - 2

Akpınar'ın "Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm" açıklamasının ardından Duygu Nebioğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Babamı baştan çizmeliyim demek ki - 3

Duygu Nebioğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara bir yenisini ekledi.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Babamı baştan çizmeliyim demek ki - 4

Nebioğlu 2019 yılının ocak ayında yaptığı bir paylaşımı hesabında tekrar paylaştı.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Babamı baştan çizmeliyim demek ki - 5

Babası Metin Akpınar'ı çizen Nebioğlu, "Babamı baştan çizmeliyim demek ki" ifadelerini kullandı.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Babamı baştan çizmeliyim demek ki - 6

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Duygu Nebioğlu son olarak babasının doğum gününü kutlamıştı. 

Nebioğlu, "Doğum günün kutlu olsun babacığım. Anlarsın bu Duygu'yu, sever seni görmeyi" dedi.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Babamı baştan çizmeliyim demek ki - 7

İSYAN ETTİ

Öte yandan hakkında yapılan eleştirilere isyan eden Nebioğlu, "Peh! Kameramanları peşimde gezdiriyormuşum! Nebioğlu ailesi ve Şener ailesini neden çekmediniz o zaman? Neden konuşturamadınız onları? Ben ortaya çıktıysam, biz ortaya çıktıysak tüm kötülüklere karşı isyan etmiş olduğumuz içindir! 15 yıldır kendisini (Metin Akpınar) ikna etme çabalarım karşısında tabii ki sus payını vermek isteyecekti!" demişti.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Babamı baştan çizmeliyim demek ki - 8

Nebioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Başka ailelerin elinden tutarken, benim psikolojimi bozarlarken, kendine gebe bıraktığı konuları nereden bileceksiniz? Başkaları dede, baba derken Metin babamın üzerinden prim yaparlarken, iş olanakları sağlanırken, izlediklerimden sonra ben uyum sağlayamadığım mesleğimi, ödenmeyen sigortalarımı düşünüyordum! Benim 30 senedir annem de var, babam da var. Kimsemiz yoktu! Şimdi kaç tane manevi annem, kaç tane babam oldu, ağabeyim oldu!"

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