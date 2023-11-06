Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Babamı baştan çizmeliyim demek ki

İSYAN ETTİ

Öte yandan hakkında yapılan eleştirilere isyan eden Nebioğlu, "Peh! Kameramanları peşimde gezdiriyormuşum! Nebioğlu ailesi ve Şener ailesini neden çekmediniz o zaman? Neden konuşturamadınız onları? Ben ortaya çıktıysam, biz ortaya çıktıysak tüm kötülüklere karşı isyan etmiş olduğumuz içindir! 15 yıldır kendisini (Metin Akpınar) ikna etme çabalarım karşısında tabii ki sus payını vermek isteyecekti!" demişti.