Michael Jordan'ın 1998 NBA finali ayakkabıları açık artırmada

Sotheby'nin sokak giyimi ve modern koleksiyon ürünleri başkanı Brahm Wachter, yaptığı basın açıklamasında, "Michael Jordan'ın giydiği spor hatıralarının, piyasadaki en seçkin ve gıpta ile bakılan ürünler olduğu defalarca kanıtlandı. Ancak, 2022'de Game 1 formasının rekor kıran satışında görüldüğü gibi, 'Last Dance' sezonundaki öğeler daha büyük ölçekte ve büyüklükte" diye konuştu.