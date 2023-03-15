Michael Jordan'ın 1998 NBA finali ayakkabıları açık artırmada

1998 yılında, Michael Jordan'ın NBA final maçında giydiği ayakkabı, satışa çıkarılıyor. Ayakkabının açık artırma rekoru kırması bekleniyor.
Jordan'a maçı kazandıran ayakkabı, önümüzdeki ay New York'taki Sotheby's Müzayede Evi'nde satılacak. 3-11 Nisan tarihleri arasında online olarak açık artırmaya çıkarılacak ayakkabının 4 milyon dolar civarında satılması bekleniyor.
Jordan'ın kariyerinin başlarındayken giydiği bir başka spor ayakkabı, 2021 yılında yapılan açık artırmada, 1,47 milyon dolara satılmıştı.
İlk kez bir spor ayakkabı 1 milyon doların üzerinde satılarak o dönemde rekor kırılmıştı. Şimdi bu rekorun geçilmesi bekleniyor.
Satış, NBA yıldızının 23 numaralı ikonik formasına atıfta bulunan "Jordan Yılı"nda gerçekleşecek.
Ocak ayında Air Jordan, rap şarkıcısı The Notorious B.I.G. anısına tasarlanan 13 çift retro spor ayakkabıyı açık artırmaya çıkarmak için Sotheby's ile ortaklık kurdu. Tüm ayakkabılar, 5 bin dolarlık satış tahminlerini kat kat aştı ve en yüksek satış 32 bin dolardan fazla oldu.
Geçen yıl, yine 1998 finallerinde Jordan'ın giydiği birinci maç forması, Sotheby's müzayedesinde 10,1 milyon dolara alıcı bulduğunda müzayedede satılan en pahalı spor hatırası olarak tarihe geçti.
Sotheby'nin sokak giyimi ve modern koleksiyon ürünleri başkanı Brahm Wachter, yaptığı basın açıklamasında, "Michael Jordan'ın giydiği spor hatıralarının, piyasadaki en seçkin ve gıpta ile bakılan ürünler olduğu defalarca kanıtlandı. Ancak, 2022'de Game 1 formasının rekor kıran satışında görüldüğü gibi, 'Last Dance' sezonundaki öğeler daha büyük ölçekte ve büyüklükte" diye konuştu.
Michael Jordan liderliğindeki Chicago Bulls'un 1997-98 sezonunda NBA şampiyonluğuna altıncı kez ulaşmak için verdiği mücadele dönemi, Last Dance (Son Dans) olarak adlandırılıyor.
The Last Dance (Son Dans) isimli 2020 yapımı belgesel de Jordan'ın şampiyonluk için son kez verdiği bu mücadeleyi anlatıyor.