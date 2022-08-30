Model Cindy Kimberly sevgilisi Dele Alli'yi ilk maçında yalnız bırakmadı

Haberler | 30.08.2022 - 12:17
Model Cindy Kimberly, Siyah-Beyazlılar'ın yeni transferi sevgilisi Dele Alli'yi ilk maçında yalnız bırakmadı.
Beşiktaş'ın Sivasspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada tribünlerde İngiliz futbolcu Dele Alli'nin sevgilisi Kimberly de yer aldı.
28 yaşındaki oyuncunun sevgili Kimberly modellik yapıyor.
Kimberley'in bir dönem Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile birliktelik yaşadığı öne sürülmüştü.
Kimberly'nin Instagram'da 7 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.
İşte Instagram hesabından öne çıkan bazı kareler...