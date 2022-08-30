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Model Cindy Kimberly sevgilisi Dele Alli'yi ilk maçında yalnız bırakmadı

Haberler | 30.08.2022 - 12:17

Model Cindy Kimberly, sevgilisi Dele Alli'yi Beşiktaş'la çıktığı ilk maçında yalnız bırakmadı. Tüm gözlerin üzerinde olduğu Kimberly, Beşiktaş-Sivasspor maçını tribünden takip etti.

Model Cindy Kimberly sevgilisi Dele Alli'yi ilk maçında yalnız bırakmadı - 1

Model Cindy KimberlySiyah-Beyazlılar'ın yeni transferi sevgilisi Dele Alli'yi ilk maçında yalnız bırakmadı.  

Model Cindy Kimberly sevgilisi Dele Alli'yi ilk maçında yalnız bırakmadı - 2

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada tribünlerde İngiliz futbolcu Dele Alli'nin sevgilisi Kimberly de yer aldı. 

Model Cindy Kimberly sevgilisi Dele Alli'yi ilk maçında yalnız bırakmadı - 3

28 yaşındaki oyuncunun sevgili Kimberly modellik yapıyor.

Model Cindy Kimberly sevgilisi Dele Alli'yi ilk maçında yalnız bırakmadı - 4

Kimberley'in bir dönem Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile birliktelik yaşadığı öne sürülmüştü.

Model Cindy Kimberly sevgilisi Dele Alli'yi ilk maçında yalnız bırakmadı - 5

Kimberly'nin Instagram'da 7 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Model Cindy Kimberly sevgilisi Dele Alli'yi ilk maçında yalnız bırakmadı - 6

İşte Instagram hesabından öne çıkan bazı kareler...

Model Cindy Kimberly sevgilisi Dele Alli'yi ilk maçında yalnız bırakmadı - 7
Model Cindy Kimberly sevgilisi Dele Alli'yi ilk maçında yalnız bırakmadı - 8
Model Cindy Kimberly sevgilisi Dele Alli'yi ilk maçında yalnız bırakmadı - 9
Model Cindy Kimberly sevgilisi Dele Alli'yi ilk maçında yalnız bırakmadı - 10
Model Cindy Kimberly sevgilisi Dele Alli'yi ilk maçında yalnız bırakmadı - 11

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