Modelliğe ara veren Bella Hadid: İlk defa sahte bir yüz takmıyorum

Uzun yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nükseden ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Bella Hadid, modelliğe ara verme kararıyla ilgli konuştu.

Modelliğe ara veren Bella Hadid: İlk defa sahte bir yüz takmıyorum - 1

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid uzun bir süredir sessizliğini koruyordu. Modelin yıllardır savaştığı Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

Podyumlardan uzak kalan model, Allure dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

Modelliğe ara veren Bella Hadid: İlk defa sahte bir yüz takmıyorum - 2

Hadid, "10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunu karşılığını görmediğimi fark ettim" dedi.

Modelliğe ara veren Bella Hadid: İlk defa sahte bir yüz takmıyorum - 3

“İLK DEFA SAHTE BİR YÜZ TAKMIYORUM"

Dünyaca ünlü markalarda çalışan ve kısa sürede moda sektörün en iyi isimlerinden biri haline gelen Hadid, yakın zamanda Teksas'a taşındı.

Sevgilisi Adan Banuelos ile daha sakin bir hayata adım atan model şu ifadeleri kullandı:

“İlk defa sahte bir yüz takmıyorum. Kendimi iyi hissetmiyorsam dışarı çıkmam. Kendimi iyi hissetmiyorsam kendime zaman ayırırım. Ve daha önce hiç bunu yapma veya söyleme fırsatım olmadı."

Modelliğe ara veren Bella Hadid: İlk defa sahte bir yüz takmıyorum - 4

Hadid sözlerine “Artık biri beni fotoğraflarda görüp mutlu göründüğümü söylediğinde, gerçekten öyle olduğumu biliyorum. Daha iyi hissediyorum" diye devam etti.

Modelliğe ara veren Bella Hadid: İlk defa sahte bir yüz takmıyorum - 5

Özel hayatı konusunda paylaşım yapmamayı tercih eden yıldız, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabında Lyme hastalığıyla mücadelesinden bahsetmişti.

Modelliğe ara veren Bella Hadid: İlk defa sahte bir yüz takmıyorum - 6

Bella Hadid, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla tedavi sürecini paylaştı.

Hadid, "Evren en acı ve güzel şekilde işliyor ama şunu söylemeliyim ki mücadele edersen düzelir. Söz veriyorum. Bir adım uzaklaş, güçlü ol, yoluna inan, doğrularına yürü ve bulutlar temizlenmeye başlar. Hayata bakış açım için o kadar şükrediyorum ki, bu 100'den fazla günlük Lyme, kronik hastalık, koenfeksiyon tedavisi, neredeyse 15 yıllık görünmez acı, her şeye değdi ki, yapabiliyorsam, dolu bir bardaktan sevgi yaymak ve olmak için bir ömür geçireceğim" dedi.

Modelliğe ara veren Bella Hadid: İlk defa sahte bir yüz takmıyorum - 7

"İlk defa gerçekten kendim olabiliyorum" diyen ünlü model, "Elimden gelen en pozitif resimleri seçmeye çalıştım çünkü bu deneyim ne kadar acı olsa da, sonuç yeni arkadaşlar, yeni vizyonlar ve yeni bir beyinle dolu hayatımın en aydınlatıcı deneyimi oldu" şeklinde konuştu.

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