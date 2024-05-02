Modelliğe ara veren Bella Hadid: İlk defa sahte bir yüz takmıyorum
Uzun yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nükseden ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Bella Hadid, modelliğe ara verme kararıyla ilgli konuştu.
Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid uzun bir süredir sessizliğini koruyordu. Modelin yıllardır savaştığı Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.
Podyumlardan uzak kalan model, Allure dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.