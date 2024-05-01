Nevra Serezli ile Leyla Feray, Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu
NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programına Nevra Serezli ile Leyla Feray konuk oldu. Feray oyunculuğa başlama hikayesini anlattı. Serezli, Veda adlı tiyatro oyununa Feray'ın nasıl dahil olduğunu anlattı.
Ceyda Düvenci’nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu Nevra Serezli ve Leyla Feray oldu.
Nevra Serezli, Ceyda Düvenci’nin “Sen benim hayatımda gördüğüm en eğlenceli babaanne olabilirsin” yorumuna şu yanıtı verdi:
“Öyleyim galiba çünkü çocukların her istediğini yapıyorum, tartışıyorum, bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Tiyatroyu çok seviyolar, her oyunumu takip ediyorlar. Turnedeyken görüntülü arıyolar ‘kulisi göster’ diyorlar, gösteriyoruz, çok ilgililer. Çok kitap okuyolar, en sevdiğim şey bu çünkü keyif alarak okuyolar. Bazen harçlıkları yetmiyor, beni tırtıklıyolar, ‘Ne alacaksınız?’ diyorum ‘Babaanne kitap alacağız’ diyorlar, ‘tamam’ diyorum. Metin’in kaybından sonra torunlarım hayata tutunma sebebim oldu tiyatro ile birlikte.”