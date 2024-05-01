Nevra Serezli ile Leyla Feray, Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu

Ceyda Düvenci’nin “Veda’dan sonra Nevra Hanım ile ne planların var?” sorusuna Leyla Feray şu yanıtı verdi:

“Koç Üniversitesi’nde kamera arkası okuduğum için senaryo yazabiliyorum bazı hikayelerim var. Bir proje daha yapmak istiyorum.”

“NEVRA ABLA BANA ÇOK GÜVENDİ”

Leyla Feray oyunculuğa başlama hikayesini “İlkokuldan beri hep tiyatrolarda yer aldım ama bunu mesleğe dönüştürüp dönüştüremeyeceğimi açıkçası bilmiyordum, ne kadar istediğimi de bilmiyordum ama sonra Koç Üniversitesi'nde kamera arkası okurken kamera önüne geçiş yaptım ve çok sevdim bu mesleği. Tiyatro başka bir eğitim ve başka bir cesaret gerektirdiği için açıkçası kendime uygun bir proje ve o zamanlamayı yaratamadım. Ta ki Veda ve Nevra Abla ile ilk görüşmemize kadar, o bana çok güvendi, çok cesaret verdi, ben de hem hikayeyi hem karakteri çok sevdim, o yüzden böyle bir cesaret buldum" sözleriyle anlattı.

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