Nevra Serezli ile Leyla Feray, Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu

NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programına Nevra Serezli ile Leyla Feray konuk oldu. Feray oyunculuğa başlama hikayesini anlattı. Serezli, Veda adlı tiyatro oyununa Feray'ın nasıl dahil olduğunu anlattı.

Nevra Serezli ile Leyla Feray, Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu - 1

Ceyda Düvenci’nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu Nevra Serezli ve Leyla Feray oldu. 

Nevra Serezli, Ceyda Düvenci’nin “Sen benim hayatımda gördüğüm en eğlenceli babaanne olabilirsin” yorumuna şu yanıtı verdi:

“Öyleyim galiba çünkü çocukların her istediğini yapıyorum, tartışıyorum, bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Tiyatroyu çok seviyolar, her oyunumu takip ediyorlar. Turnedeyken görüntülü arıyolar ‘kulisi göster’ diyorlar, gösteriyoruz, çok ilgililer. Çok kitap okuyolar, en sevdiğim şey bu çünkü keyif alarak okuyolar. Bazen harçlıkları yetmiyor, beni tırtıklıyolar, ‘Ne alacaksınız?’ diyorum ‘Babaanne kitap alacağız’ diyorlar, ‘tamam’ diyorum. Metin’in kaybından sonra torunlarım hayata tutunma sebebim oldu tiyatro ile birlikte.”  

N-LIFE HABERLERİ

Nevra Serezli ile Leyla Feray, Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu - 2

Ceyda Düvenci’nin “Veda tiyatro oyunu Ayşe Kulin aynı adlı eserinden uyarladığınız, hazırlığı aşamasındaydınız. Sen çok heyecanlıydın fakat diyordun ki kızımızı bulamıyoruz. Sonra neler oldu?” sorusuna Nevra Serezli şu yanıtı verdi:

“Biri geliyor gidiyor, olmuyor, hepsi çok değerli oyuncular, birine dizi teklifi geliyor, birinin başka tiyatrodan turnesi çıkıyor, biri geliyor ezbere kadar gidiliyor ama özür dilerim deyip ayrılıyor. Kaç kişi gitti geldi ama Leyla bekliyordu bizi. Benim ilk isteğim Leyla’ydı. Leyla’ya teklif gidiyor, hemen kabul ediyor, provaya gidiyor ve oyun başlıyor. İlk istediğimiz Leyla’ydı zaten araya girenler tesadüfen girip çıkmış olanlar, birisi kalsaydı mesela bugün beraber olamayacaktık. Leyla’yı ben çok eskiden tanıyordum; annesi benim çocuklarımla beraber büyüdü, anneannesi benim çok yakın arkadaşım.” 

Nevra Serezli ile Leyla Feray, Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu - 3

Ceyda Düvenci’nin “Veda’dan sonra Nevra Hanım ile ne planların var?” sorusuna Leyla Feray şu yanıtı verdi:

“Koç Üniversitesi’nde kamera arkası okuduğum için senaryo yazabiliyorum bazı hikayelerim var. Bir proje daha yapmak istiyorum.” 

“NEVRA ABLA BANA ÇOK GÜVENDİ” 

Leyla Feray oyunculuğa başlama hikayesini “İlkokuldan beri hep tiyatrolarda yer aldım ama bunu mesleğe dönüştürüp dönüştüremeyeceğimi açıkçası bilmiyordum, ne kadar istediğimi de bilmiyordum ama sonra Koç Üniversitesi'nde kamera arkası okurken kamera önüne geçiş yaptım ve çok sevdim bu mesleği. Tiyatro başka bir eğitim ve başka bir cesaret gerektirdiği için açıkçası kendime uygun bir proje ve o zamanlamayı yaratamadım. Ta ki Veda ve Nevra Abla ile ilk görüşmemize kadar, o bana çok güvendi, çok cesaret verdi, ben de hem hikayeyi hem karakteri çok sevdim, o yüzden böyle bir cesaret buldum" sözleriyle anlattı.

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