Ölümden dönen Madonna dünya turnesine başlıyor
Ciddi bakteriyel enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen ve yoğun bakımda tedavi gören Madonna, ertelemek zorunda kaldığı dünya turnesine başlıyor.
Madonna yakında sahnelere dönüyor!
65 yaşındaki "pop müziğin kraliçesi", Celebration (Kutlama) adını verdiği turnesine başlıyor.
Amerikalı şarkıcı, ciddi bir bakteriyal enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmesi nedeniyle turnesini ertelemişti.
Ölümden dönen sanatçı, hastanenin ardından evde tedaviye devam ettiği dönemde sahnelerden uzak kaldı.