Ölümden dönen Madonna dünya turnesine başlıyor

Ciddi bakteriyel enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen ve yoğun bakımda tedavi gören Madonna, ertelemek zorunda kaldığı dünya turnesine başlıyor.

Ölümden dönen Madonna dünya turnesine başlıyor - 1

Madonna yakında sahnelere dönüyor!
65 yaşındaki "pop müziğin kraliçesi", Celebration (Kutlama) adını verdiği turnesine başlıyor.

Amerikalı şarkıcı, ciddi bir bakteriyal enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmesi nedeniyle turnesini ertelemişti.

Ölümden dönen sanatçı, hastanenin ardından evde tedaviye devam ettiği dönemde sahnelerden uzak kaldı.

N-LIFE HABERLERİ

Ölümden dönen Madonna dünya turnesine başlıyor - 2

Sosyal medya hesabında yeni fotoğraflarını paylaşarak, "Şimdi yükleniyor. Madonna Celebration Turnesi" diye yazan ünlü şarkıcı, hayranlarının turnenin başlaması yönündeki dileklerini içeren mesajları da sayfasında paylaştı.

Ölümden dönen Madonna dünya turnesine başlıyor - 3

Madonna, turnesine 14 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da başlıyor. Ünlü şarkıcı, İngiltere'nin farklı şehirlerinde konserler verdikten sonra diğer Avrupa şehirlerine ve ardından ABD'ye giderek turnesini tamamlayacak.

Ölümden dönen Madonna dünya turnesine başlıyor - 4

OTEL ODASINDA BAYGIN BULUNDU

Madonna, 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kaysayan dünya turnesine hazırlandığı dönemde, New York'taki otel odasında tepkisiz halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Haziran ayında meydana gelen olay sonrası ünlü şarkıcı bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Ölümden dönen Madonna dünya turnesine başlıyor - 5

"Ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Madonna'nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ölümden dönen Madonna dünya turnesine başlıyor - 6

İyileşmesinin ardından sosyal medyadan açıklama yapan Madonna, "Pozitif enerjiniz, dualarınız, şifa ve cesaret verici sözleriniz için teşekkür ederim. Sevginizi hissettim. İyileşme yolundayım ve hayatımdaki tüm nimetler için inanılmaz derecede minnettarım" demiş ve şöyle devam etmişti:

Ölümden dönen Madonna dünya turnesine başlıyor - 7

"İLGİNİZE MİNNETTARIM"

"Hastanede uyandığımda ilk aklıma gelen şey çocuklarım oldu. İkinci düşüncem ise turum için bilet alan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemediğimdi. Ayrıca turdaki şovumu oluşturmak için son birkaç aydır benimle birlikte yorulmadan çalışan insanları da yüzüstü bırakmak istemedim. Şu anda sağlığıma ve güçlenmeye odaklanmış durumdayım ve sizi temin ederim ki en kısa zamanda sizlerle birlikte olacağım. Şu anki plan, turnenin Kuzey Amerika ayağını yeniden planlamak ve Ekim ayında Avrupa'da başlamak. İlginiz ve desteğiniz için ne kadar minnettar olsam azdır."

DAHA FAZLA GÖSTER