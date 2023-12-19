Ölümden dönen Madonna: Hayatta olmamı o kadına borçluyum!

"Popun Kraliçesi" olarak bilinen Madonna, haziran ayında ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalanarak yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti.

Ardından taburcu edilerek tedavisine evde devam edilen ünlü şarkıcı, iyileşti ve hastalık nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı turne konserleri için artık sahnede. Nisan 2024'te sona ermesi beklenen ve 78 konseri içeren turnesine devam eden 65 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, New York'taki otel odası banyosunda bilinci kapalı bir halde bulunarak hastaneye götürülme süreciyle ilgili sahnede konuştu.

Önceki gün New York'taki Barclays Center'da sahneye çıkan Madonna, "Şu an burada olmam bir mucize. Bu gece bu salonda, benimle birlikte hastanede olan bazı insanlar var" dedi.