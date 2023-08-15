Ölümden dönen Madonna konserlere yeniden başlıyor
New York'ta otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan Madonna, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüş daha sonra taburcu edilmişti. İyilşeme sürecinde olan ünlü şarkıcı, konser provalarına başladı.
"Popun Kraliçesi" olarak bilinen Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıktan sonra haziran ayının son haftasında yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti. Ardından taburcu edilerek tedavisine evde devam edilen 64 yaşındaki pop yıldızı, ilk kez New York sokaklarında görüntülenmişti.