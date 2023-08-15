Ölümden dönen Madonna konserlere yeniden başlıyor

New York'ta otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan Madonna, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüş daha sonra taburcu edilmişti. İyilşeme sürecinde olan ünlü şarkıcı, konser provalarına başladı.

Ölümden dönen Madonna konserlere yeniden başlıyor - 1

"Popun Kraliçesi" olarak bilinen Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıktan sonra haziran ayının son haftasında yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti. Ardından taburcu edilerek tedavisine evde devam edilen 64 yaşındaki pop yıldızı, ilk kez New York sokaklarında görüntülenmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Ölümden dönen Madonna konserlere yeniden başlıyor - 2

"İLGİNİZE MİNNETTARIM"

Ciddi bir bakteriyel enfeksiyon yüzünden sıkıntılı günler geçiren ünlü şarkıcı, iyileştikten sonra yaptığı ilk paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Pozitif enerjiniz, dualarınız, şifa ve cesaret verici sözleriniz için teşekkür ederim. Sevginizi hissettim. İyileşme yolundayım ve hayatımdaki tüm nimetler için inanılmaz derecede minnettarım. Hastanede uyandığımda ilk aklıma gelen şey çocuklarım oldu. İkinci düşüncem ise turum için bilet alan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemediğimdi. Ayrıca turdaki şovumu oluşturmak için son birkaç aydır benimle birlikte yorulmadan çalışan insanları da yüzüstü bırakmak istemedim. Şu anda sağlığıma ve güçlenmeye odaklanmış durumdayım ve sizi temin ederim ki en kısa zamanda sizlerle birlikte olacağım. Şu anki plan, turnenin Kuzey Amerika ayağını yeniden planlamak ve Ekim ayında Avrupa'da başlamak. İlginiz ve desteğiniz için ne kadar minnettar olsam azdır."

Ölümden dönen Madonna konserlere yeniden başlıyor - 3

Zor günleri atlatan Madonna, yeniden konserlere dönüyor. Konser provalarına başlayan ünlü isim, dünya turnesine hazırlanmak için New York City’deki Nassau Coliseum’u iki aylığına rezerve etti.

Ölümden dönen Madonna konserlere yeniden başlıyor - 4

"HALA İYİLEŞME SÜRECİNDE"

Şarkıcıya yakın bir kaynak Madonna’nın hazırlıklarını onayladı ve “Hala iyileşme sürecinde ama Madonna provalara geri dönmek için çabalıyor. Sadece New York’taki Coliseum’u kiralamakla kalmadı, aynı zamanda kostümlü provaların son haftası için Londra’da ikinci bir mekan da kiraladı. Normalde son haftayı başladığı yerde geçirmek isterdi ama Blink 182’nin O2’deki geri dönüş konserleri nedeniyle ekibi bir gün öncesine kadar giremeyecek" dedi.

Ölümden dönen Madonna konserlere yeniden başlıyor - 5

"BİR BAŞKA GALİBİYET"

Öte yandan Madonna, birkaç gün önce de boksör sevgilisinin şampiyonluğunu kutladığını gösteren pozlar vermişti.

Ünlü şarkıcının 29 yaşındaki sevgilisi Josh Popper, sosyal medya hesabından maç esnasında ve maçtan sonra çekilen karelerini "Bir başka galibiyet. Antrenörüme, aileme ve yanımda olan ekibime teşekkür ederim" notuyla paylaşmıştı.

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