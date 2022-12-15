Onur Ünlü ile yollarını ayıran Hazar Ergüçlü sessizliğini bozdu

Oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü beş yıllık ilişkilerini geçtiğimiz günlerde noktaladı. Sürpriz ayrılığın ardından Hazar Ergüçlü'den ilk açıklama geldi.

Onur Ünlü ile yollarını ayıran Hazar Ergüçlü sessizliğini bozdu - 1

Uzun süredir aşk yaşayan yönetmen Onur Ünlü ile oyuncu Hazar Ergüçlü, sürpriz bir kararla ilişkilerini noktaladığı söylendi.

Onur Ünlü ile yollarını ayıran Hazar Ergüçlü sessizliğini bozdu - 2

BEŞ YILLIK AŞK BİTTİ

Evlenmeleri beklenirken ayrılarak herkesi şaşırtan ünlü  çiftin fikir ayrılıkları yaşadıkları için bu kararı aldıkları iddia edildi.

Onur Ünlü ile yollarını ayıran Hazar Ergüçlü sessizliğini bozdu - 3

AYRILIK SONRASI İLK AÇIKLAMA

Tüm bunlarından ardından 30 yaşındaki Hazar Ergüçlü, 49 yaşındaki Onur Ünlü ile beş yıllık ilişkilerinin bitmesi hakkında konuştu.

Onur Ünlü ile yollarını ayıran Hazar Ergüçlü sessizliğini bozdu - 4

"ONUR BENİM HER ŞEYİM"

2. Sayfa'nın haberine göre, Ergüçlü, "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama beş yıllık bir yıpranma yaşandı. Çok yakın arkadaşım, her şeyim… Ailemden biri gibi Onur. Ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Onur Ünlü ile yollarını ayıran Hazar Ergüçlü sessizliğini bozdu - 5

"ONUNLA KENDİM OLMAYI ÖĞRENDİM"

Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz yıl Marie Claire dergisine verdiği röportajda kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile samimi itiraflarda bulunmuştu.

Onur Ünlü ile yollarını ayıran Hazar Ergüçlü sessizliğini bozdu - 6

Ünlü isim, "Onur beni hep anda tutuyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki, aklında başka bir şey varken konuşmak söz konusu değildir. Bir cümlede anlatırsam, onunla kendim olmayı ve bununla gurur duymayı öğreniyorum" demişti.

Onur Ünlü ile yollarını ayıran Hazar Ergüçlü sessizliğini bozdu - 7

"ONUR DAHA AÇIK GİYMEMİ İSTİYOR"

Hazar Ergüçlü, transparan elbiseyle katıldığı bir törende sevgilisi Onur Ünlü’den cesaret aldığını açıklamış ve “Onur daha açık giymemi istiyor. Daha açığını giydirdiği olmuştur" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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