Onur Ünlü ile yollarını ayıran Hazar Ergüçlü sessizliğini bozdu

Uzun süredir aşk yaşayan yönetmen Onur Ünlü ile oyuncu Hazar Ergüçlü, sürpriz bir kararla ilişkilerini noktaladığı söylendi.
Evlenmeleri beklenirken ayrılarak herkesi şaşırtan ünlü çiftin fikir ayrılıkları yaşadıkları için bu kararı aldıkları iddia edildi.
Tüm bunlarından ardından 30 yaşındaki Hazar Ergüçlü, 49 yaşındaki Onur Ünlü ile beş yıllık ilişkilerinin bitmesi hakkında konuştu.
2. Sayfa'nın haberine göre, Ergüçlü, "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama beş yıllık bir yıpranma yaşandı. Çok yakın arkadaşım, her şeyim… Ailemden biri gibi Onur. Ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz yıl Marie Claire dergisine verdiği röportajda kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile samimi itiraflarda bulunmuştu.
Ünlü isim, "Onur beni hep anda tutuyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki, aklında başka bir şey varken konuşmak söz konusu değildir. Bir cümlede anlatırsam, onunla kendim olmayı ve bununla gurur duymayı öğreniyorum" demişti.
Hazar Ergüçlü, transparan elbiseyle katıldığı bir törende sevgilisi Onur Ünlü’den cesaret aldığını açıklamış ve “Onur daha açık giymemi istiyor. Daha açığını giydirdiği olmuştur" demişti.