"CAN BİZİM CANIMIZ OLACAK"

Öte yandan Ezgi Mola'nın yakın arkadaşı Merve Dizdar, çiftin bebeğinin adını ağzından kaçırmıştı.

Dizdar, Afife Tiyatro Ödülleri gecesinde çiftin oğullarının adının Can olacağını şu sözlerle ifade etmişti:

"Can bizim canımız olacak. Bize en büyük hediye. Çevresinde onu çok seven insanlar olacak. Adı Can olacak ama kim koydu bilmiyorum onu Ezgi'ye sorun."