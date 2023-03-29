Oyuncu Funda Eryiğit ile yönetmen Berkun Oya evlendi

Oyunculuk hayatına "Canım Ailem" dizisiyle başlayan Funda Eryiğit, rol aldığı "Bir Başkadır" dizisi ve "Cici" filminin yönetmeni Berkun Oya ile iki yıldır birlikteydi. Çift, evlilik hazırlığı yaparken, Eryiğit'in hamilelik haberi geldi.

7 aylık hamile Funda Eryiğit ile Berkun Oya nikah masasına oturdu.