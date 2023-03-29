Oyuncu Funda Eryiğit ile yönetmen Berkun Oya evlendi

Oyunculuk hayatına "Canım Ailem" dizisiyle başlayan Funda Eryiğit, rol aldığı "Bir Başkadır" dizisi ve "Cici" filminin yönetmeni Berkun Oya ile iki yıldır birlikteydi. Çift, evlilik hazırlığı yaparken, Eryiğit'in hamilelik haberi geldi.
7 aylık hamile Funda Eryiğit ile Berkun Oya nikah masasına oturdu.
Sade bir tören tercih eden çifti, bu özel gününde aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.
7 aylık hamile Funda Eryiğit'in yalın ve modern gelinliğini Öniz İpek Derman tasarladı. Çiftin, düğünlerini önümüzdeki aylarda yapmayı planladığı öğrenildi.
38 yaşındaki oyuncu Eryiğit ilk kez evlenirken, 45 yaşındaki Oya, 2015 yılında kısa bir evliliğinin ardından boşanmıştı.
Erkek bebek bekleyen Eryiğit, hamilelik fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaşmıştı.