Oyuncu Funda Eryiğit ile yönetmen Berkun Oya evlendi

Oyuncu Funda Eryiğit ile yönetmen Berkun Oya, nikah masasına oturdu. Bebek heyecanı yaşayan çiftin ilk çocuklarının doğumuna iki ay kaldı.

Oyuncu Funda Eryiğit ile yönetmen Berkun Oya evlendi - 1

Oyunculuk hayatına "Canım Ailem" dizisiyle başlayan Funda Eryiğit, rol aldığı "Bir Başkadır" dizisi ve "Cici" filminin yönetmeni Berkun Oya ile iki yıldır birlikteydi. Çift, evlilik hazırlığı yaparken, Eryiğit'in hamilelik haberi geldi. 

7 aylık hamile Funda Eryiğit ile Berkun Oya nikah masasına oturdu.

N-LIFE HABERLERİ

Oyuncu Funda Eryiğit ile yönetmen Berkun Oya evlendi - 2

Sade bir tören tercih eden çifti, bu özel gününde aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

Oyuncu Funda Eryiğit ile yönetmen Berkun Oya evlendi - 3

7 aylık hamile Funda Eryiğit'in yalın ve modern gelinliğini Öniz İpek Derman tasarladı. Çiftin, düğünlerini önümüzdeki aylarda yapmayı planladığı öğrenildi.

Oyuncu Funda Eryiğit ile yönetmen Berkun Oya evlendi - 4

38 yaşındaki oyuncu Eryiğit ilk kez evlenirken, 45 yaşındaki Oya, 2015 yılında kısa bir evliliğinin ardından boşanmıştı.

Oyuncu Funda Eryiğit ile yönetmen Berkun Oya evlendi - 5

Erkek bebek bekleyen Eryiğit, hamilelik fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaşmıştı.

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